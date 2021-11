BTS, Ed Sheeran thắng lớn tại MTV EMAs 2021

BTS thắng lớn

Rạng sáng 15/11 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Europe Music Awards 2021 (MTV EMAs) đã kết thúc. Ban nhạc thần tượng đình đám Hàn Quốc BTS đã trở thành tâm điểm của sự kiện trao giải khi mang về nhiều giải thưởng như: Best Group (Nhóm nhạc xuất sắc nhất), Best Pop (Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất), Best Kpop (Nghệ sĩ Kpop xuất sắc nhất) và Biggest Fan (Cộng đồng fan lớn nhất).

BTS thắng lớn tại MTV EMAs 2021. (Ảnh: SCMP)

Bên cạnh đó, nam ca sĩ Ed Sheeran giành giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất và Bài hát hay nhất cho ca khúc "Bad Habits". Lil Nas X mang về chiến thắng ở hạng mục Best Video (Video xuất sắc nhất) với MV độc lạ Montero (Call Me By Your Name).



Ed Sheeran - Bad Habits.

Sau năm 2020 tổ chức trực tuyến, sự kiện năm nay được tổ chức trực tiếp tại Thủ đô Budapest, Hungary đánh dấu lần đầu tiên quốc gia Châu Âu này tổ chức MTV EMAs và được phát sóng trên MTV ở 180 quốc gia. Buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ các spa nước nóng nổi tiếng của Budapest và sông Danube, con sông chảy qua thành phố.

Nhóm nhạc Aespa cũng xuất sắc mang về chiếc cúp MTV EMAs đầu tiên ở hạng mục Best Korean Act (Nghệ sĩ khu vực xuất sắc nhất ở Hàn Quốc). Best Korean Act nằm trong các hạng mục phụ dành riêng cho các nghệ sĩ toàn cầu, phân biệt với Best Kpop của BTS nằm trong danh sách các hạng mục chính của MTV EMAs.

Aespa lần đầu giành cúp MTV EMAs. (Ảnh: SCMP).

Ban nhạc rock Ý và người chiến thắng cuộc thi Eurovision Song năm 2021 Måneskin đã giành giải Nhạc rock xuất sắc nhất. Sau phần cảm ơn thông thường trong bài phát biểu nhận giải, ca sĩ chính Damiano David nói: "Gửi những người cho rằng chúng tôi sẽ không thành công với âm nhạc của mình - tôi đoán bạn đã sai".



Người dẫn chương trình và người biểu diễn Saweetie đoạt giải Người mới xuất sắc nhất, Nicki Minaj giành giải Hip-Hop hay nhất. Ca sĩ người Colombia, Maluma, người đã giành giải Best Latin nói: "Colombia không chỉ là Pablo Escobar nữa - Colombia là Maluma, em yêu".

YUNGBLUD đã giành được giải thưởng cho Nhạc Alternative hay nhất. "Tôi muốn nói rằng giải thưởng này là một sự tôn vinh cho chủ nghĩa cá nhân. Nếu bạn cảm thấy mình không thể là chính mình, thì hãy tin bạn sẽ làm được. Hãy tiếp tục đấu tranh. Hãy tiếp tục rực rỡ", nhạc sĩ này nói.

Giải Hợp tác xuất sắc nhất thuộc về Doja Cat và SZA với ca khúc "Kiss Me More", trong khi David Guetta giành giải Nhạc Electronic xuất sắc nhất và Billie Eilish được vinh danh với giải MV.

Doja Cat và SZA trong Kiss Me More. (ST).

Trong số các hạng mục trong khu vực, Taylor Swift đã giành chiến thắng tại Mỹ và Little Mix cho Vương quốc Anh và Ireland. Bất ngờ nhất chính là việc nam ca sĩ Justin Bieber trượt 8/8 đề cử của mình.