Chia sẻ với Dân Việt, BTV Sơn Lâm cho biết, cả sáng nay anh chẳng làm được gì ra hồn vì quanh quẩn với câu chuyện cậu bé bị bỏ rơi đầu ngõ nhà mình - 307 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Cậu bé chỉ hơn con trai của Sơn Lâm 2 ngày tuổi và anh đã khóc khi bế cậu bé trên tay.

Hình ảnh bé trai bị bỏ rơi trước ngõ nhà BTV Sơn Lâm. Ảnh: NVCC.

"Cậu bé tên là Đức An, sinh ngày 16/11/2020. Vào 4h30 sáng nay nay (28/09) bố tôi và vài người hàng xóm dậy tập thể dục thì thấy con đang đứng ở đầu ngõ 307 Giảng Võ. Bố tôi kể, lúc đó trời còn tối và lất phất mưa. Ông thấy con đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có một bộ quần áo, ba cái bỉm, vài món đồ chơi kèm mảnh giấy ghi "Đức An 16/11" và một bình sữa còn ấm. Theo những thông tin này thì Đức An chào đời trước Cô Rô nhà tôi chỉ 2 ngày.



Tôi nghĩ rằng, nếu một người mẹ, người cha phải bỏ rơi con mình ngoài đường hẳn họ phải có một lý do gì đó đủ lớn. Tôi tin là vậy và cũng mong là vậy. Và tôi chẳng dám tưởng tượng về những giằng xé tan nát trong lòng họ buổi tờ mờ sáng nay, khi họ tự tay pha bình sữa nóng kia, gấp gọn bộ quần áo của con, cẩn thận để cùng vài món đồ chơi con thích vào trong túi … Cả khoảnh khắc họ ngoái lại nhìn con đang đứng một mình, khuất dần trong bóng tối lúc bình minh nữa. Với họ, đó đều là những khoảnh khắc cuối cùng", BTV Sơn Lâm bộc bạch.

Tờ giấy ghi ngày sinh của bé Đức An bị bỏ rơi. Ảnh: NVCC.

BTV Sơn Lâm bật khóc khi bế cậu bé bị bỏ rơi lúc tờ mờ sáng

Chia sẻ thêm với Dân Việt, BTV Sơn Lâm kể rằng, lúc mọi người trong nhà bắt gặp cảnh cậu bé bị bỏ rơi đầu ngõ 307 Giảng Võ thì anh đang không ở nhà của bố mẹ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin nhắn của người thân trong group gia đình, anh liền phi vội về nhà của bố mẹ.

Trên đường đi, anh nghĩ miên man về nhiều chuyện, trong đó rất lo cậu bé bị hoảng loạn khi bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh. Và bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một niềm thương cảm vì cậu bé sàn sàn tuổi con trai mình.

Lúc đến nơi, anh thấy bố anh cùng các bác trong tổ dân phố đã đưa cậu bé vào phòng bảo vệ của trụ sở phường Cát Linh ở đầu ngõ. Nhiều người đã mua cháo, sữa về cho cậu bé ăn.

"Lúc tôi đến bế cậu bé trên tay, mọi người trong ngõ biết chuyện đều tìm đến rất đông. Ai cũng công nhận cậu bé đã rất tự lập. Có lẽ là từ nhỏ, con đã không phụ thuộc vào bố mẹ. Khi gặp người lạ, cậu bé vẫn vui vẻ chơi đùa và không lạ người. Cậu cũng đang trong kỳ tập nói như con trai tôi nên tôi thực sự rất thương cậu bé".

Chiếc túi đựng bỉm, sữa và đồ chơi của bé Đức An được ai đó bỏ lại. Ảnh: NVCC.

Theo BTV Sơn Lâm, hiện giờ, Đức An đã được một gia đình tạm nhận chăm sóc. Gia đình cũng ở gần khu vực Giảng Võ và các đồng chí công an phường Cát Linh đã làm thủ tục để cho gia đình này tạm chăm sóc bé. Khoảng 15 đến 20 ngày sau, nếu không có người thân nào của bé đến nhận thì chính quyền mới làm thủ tục để gia đình này được chính thức nuôi con.

"Tôi đã kịp ghi lại vài khoảnh khắc cùng em bé thông minh này. Nghĩ xa và cổ tích một chút thì tôi đang mường tượng tới viễn cảnh của vài chục năm nữa, khi đó tôi đã già và Đức An đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, tử tế. Bằng một cơ duyên nào đó, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đó, tôi sẽ kể cho Đức An nghe về buổi sáng mưa hôm nay với nụ cười giòn tan của con", BTV Sơn Lâm tâm sự.