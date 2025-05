Vừa qua, David Beckham tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 tại nhà hàng Core ở Notting Hill, London, Anh. Buổi tiệc này quy tụ đầy đủ các thành viên trong gia đình gồm cha mẹ, hai chị em gái, gia đình bên vợ và ba người con Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham. Tuy nhiên, vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không có mặt.

Theo nguồn tin từ TMZ, lý do là Brooklyn Beckham và em trai Romeo Beckham xảy ra mâu thuẫn gần đây. Romeo Beckham được cho là đang hẹn hò DJ Kim Turnbull, bạn gái cũ của Brooklyn Beckham. Dù không dự tiệc, Brooklyn Beckham và vợ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật riêng đến cha mình.

Ngoài người thân, buổi tiệc còn có sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết là các ngôi sao nổi tiếng. Tài tử Tom Cruise, nữ diễn viên Eva Longoria cùng chồng là nhà sản xuất José Bastón, vợ chồng đạo diễn Guy Ritchie, đầu bếp Gordon Ramsay cùng gia đình, và nhà tạo mẫu tóc Ken Paves đều xuất hiện. Đặc biệt, Tom Cruise gây chú ý khi rời khỏi buổi tiệc cùng nữ diễn viên Ana de Armas. Cả hai hiện vướng tin đồn hẹn hò, tuy nhiên chưa lên tiếng xác nhận. Những hình ảnh ghi lại cho thấy Ana de Armas cố gắng che mặt khi ngồi cạnh Tom Cruise trên xe hơi.

Gia đình của David Beckham. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Đây là lần thứ hai David Beckham tổ chức sinh nhật tuổi 50. Trước đó, ngày 31/3, anh từng mở tiệc sớm tại Miami, Mỹ, với sự góp mặt của các danh thủ bóng đá nổi tiếng như Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez và các ngôi sao thể thao hàng đầu như cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady, vận động viên bóng rổ Shaquille O'Neal. Ngoài ra, buổi tiệc còn có sự tham dự của nhiều sao Hollywood như Justin Theroux, Fisher Stevens và ca sĩ Marc Anthony.

Gia đình Beckham và hành trình trở thành văn hóa đại chúng

David Beckham sinh ngày 2/5/1975, là một trong những cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, David Beckham từng khoác áo những câu lạc bộ danh tiếng như Manchester United, Real Madrid và Paris Saint-Germain. Anh cũng từng giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển quốc gia Anh từ năm 2000 đến 2006. Năm 2013, ở tuổi 38, David Beckham quyết định giải nghệ sau thời gian dài thi đấu đỉnh cao. Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, David Beckham còn xuất hiện trong nhiều bộ phim với vai khách mời như "Goal", "The Man from U.N.C.L.E.", "King Arthur: Legend of the Sword" và "Deadpool 2". Anh cũng nổi bật trong giới thời trang Anh nhờ phong cách ăn mặc lịch lãm và được đánh giá là ngôi sao có gu ăn mặc đẹp.

Chuyện tình giữa David Beckham và vợ, cựu ca sĩ Victoria Beckham, bắt đầu năm 1997 trong một buổi tiệc sau trận đấu của Manchester United. Sau 26 năm kết hôn, cặp đôi nổi tiếng này có bốn người con gồm Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham. Gia đình Beckham luôn nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi và đời thường. Dù có lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, như vụ việc giữa hai anh em Brooklyn và Romeo gần đây, nhưng nhìn chung gia đình Beckham vẫn được coi là hình mẫu của sự đoàn kết và hạnh phúc trong giới giải trí quốc tế.