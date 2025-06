Bức tranh nông thôn mới ở Bắc Giang: Nơi làng quê hóa phố thị

Thôn kiểu mẫu nhiều hộ dân sống trong biệt thự xa hoa

Tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả ấn tượng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong số 209 xã toàn tỉnh, đã có 154 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 12 xã đạt chuẩn kiểu mẫu.

Những con số này không chỉ là minh chứng cho sự quyết tâm, mà còn là thành quả sau những nỗ lực liên tục của các địa phương trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Chương trình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu không chỉ nhấn mạnh về hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, mà còn yêu cầu chặt chẽ về môi trường, thu nhập, an ninh trật tự và đời sống văn hóa tinh thần. Mỗi xã muốn đạt chuẩn phải băng qua bộ tiêu chí đánh giá rành rọt và liên tục duy trì kết quả. Đây không còn là cuộc đua của một vài địa phương tiên phong, mà đã trở thành phong trào rộng khắp, lan tỏa trong toàn tỉnh.

Một căn biệt thự xa hoa tại thôn kiểu mẫu Đồng Lim, xã Ngọc Lý huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Đáng chú ý, nhiều thôn xóm trước kia chỉ có những con đường đất bụi mù, nay đã trở thành những vùng quê đáng sống với đường nhựa, điện sáng, vườn hoa, nhà văn hóa khang trang. Hệ thống thu gom rác thải, nước sạch sinh hoạt được đầu tư đồng bộ. Sự thay đổi này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp và sự đóng góp to lớn từ nhân dân.

Không chỉ dừng ở cấp xã, nhiều thôn tại Bắc Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Một trong những điển hình tiêu biểu là thôn Đồng Lim (xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên).

Nơi đây được biết đến như “thôn đại gia” với những biệt thự khang trang, nhà cao tầng san sát, đồng đều về kiến trúc và sạch đẹp về cảnh quan. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm. Đường làng trải nhựa rộng rãi, hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh, nhà văn hóa và khu thể thao đều được xây dựng bài bản. Mỗi hộ đều treo cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần yêu nước và ý thức cộng đồng cao.

Những căn biệt thự xuất hiện nhiều tại thôn Đồng Lim xã Ngọc Lý huyện Tân Yên.

Tương tự, thôn Chằm (xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) cũng nổi lên là thôn kiểu mẫu về đồng thuận và tinh thần đoàn kết. Người dân chủ động hiến đất, đóng góp công sức xây dựng đường bê tông nội thôn, chỉnh trang cổng ngõ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng hoa ven đường. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ, chăn nuôi theo mô hình kinh tế tập thể.

Thôn Tân Lập (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) là ví dụ điển hình khác trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ các mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao, kết hợp thương mại điện tử và du lịch trải nghiệm, thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt. Không gian sống xanh, sạch, đẹp được giữ gìn, hệ thống giáo dục, y tế ở thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Hướng tới nông thôn phát triển bền vững từ mỗi thôn xóm

Chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu không chỉ là một danh hiệu, mà còn là mục tiêu về phát triển bền vững. Đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự xã hội, xây dựng thôn xóm bình yên, tổ chức sống văn hóa đã trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu. Ánh sáng đèn đường, hệ thống camera an ninh, đội ngũ tự quản an ninh đóng vai trò trụ cột trong việc duy trì môi trường sống ổn định cho người dân.

Các thôn kiểu mẫu còn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa phong phú với các hoạt động thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng định kỳ. Nhiều thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết, hội làng, lễ hội truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, tạo nên một cộng đồng gắn kết trong thời đại mới.

Thôn kiểu mẫu hoàn thiện, người dân được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, quản lý hành chính, giáo dục và y tế. Các mô hình “chính quyền điện tử xã”, “trường học thông minh”, “trạm y tế số hóa” đang dần được nhân rộng, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, hướng tới nông thôn hiện đại, đáng sống.

Với những nỗ lực đồng bộ và định hướng rõ ràng từ cấp tỉnh đến tận thôn xóm, chương trình xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu tại Bắc Giang đang thực sự góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới một tương lai phát triển bền vững, toàn diện cho người nông dân.