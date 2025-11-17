Bùn đất bất ngờ rơi trên đường, hàng loạt người ngã sõng soài tại trung tâm Hà Nội

Khoảng 22 giờ đêm 16/11, tại khu vực nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội), một xe tải đã làm rơi bùn xuống mặt đường, khiến đoạn phố này trở nên cực kỳ trơn trượt. Hàng loạt người đi xe máy đã mất lái, trượt ngã, bùn bám đầy người và phương tiện.



Bùn đất rơi vãi trên đường tại khu vực nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học khiến mặt đường trơn trượt, hàng loạt người đi xe máy mất lái ngã sõng soài, bùn đất bắn lên nhiều phương tiện. Ảnh: Minh Minh

Theo ghi nhận, chỉ trong ít phút, mặt đường tại nút giao đã phủ kín bùn đất, kéo dài từ lòng đường lên cả vỉa hè. Nhiều xe máy đổ la liệt, người dân lấm lem bùn từ đầu đến chân, phải nhờ người xung quanh hỗ trợ dựng xe và di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.



Một người làm nghề giao hàng kể lại: “Khoảng 22 giờ 5 phút, tôi chạy giao hàng qua đây thì thấy một xe bồn rẽ vào đường Nguyễn Thái Học. Bùn bất ngờ bắn thẳng vào mặt, dính kín kính mũ bảo hiểm khiến tôi mất tầm nhìn và ngã xuống đường”.



Bị thương nhẹ sau cú ngã nhưng vẫn cố đứng dậy, nhưng anh cho biết nhiều người phía sau anh tiếp tục bị trượt ngã do mặt đường quá trơn, thậm chí có người bị ngã phải nhập viện sau khi sự cố bất ngờ này xảy ra.



“Xe vừa chạy qua thì bùn bắn tung tóe. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ai cũng không kịp tránh. Chiếc xe tải sau đó bỏ chạy, không dừng lại”, một người cũng bị ảnh hưởng sau vụ việc thuật lại.



Nhiều người bị ngã hỏng xe, thậm chí bị thương sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: Minh Minh

Tại hiện trường, hàng chục mét mặt đường bị phủ kín bùn, tạo thành lớp nhầy dày, rất khó quan sát và dễ gây trơn trượt. Một số xe máy bị ngã được người dân xếp gọn bên lề đường để tránh cản trở giao thông. Nhiều người không dám đi tiếp, phải xuống dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng khác.



Cận cảnh một chiếc xe máy của người đi đường bị ảnh hưởng sau sự việc. Ảnh: Minh Minh

Nhận được tin báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp Đội CSGT số 3 đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, cảnh báo người đi đường và hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Lực lượng chức năng đồng thời lập biên bản hiện trường, truy tìm chiếc xe tải nghi làm rơi bùn.



Đến khuya cùng ngày, cơ quan chức năng triển khai lực lượng vệ sinh, xử lý lớp bùn đất để đảm bảo an toàn giao thông, tránh các vụ trượt ngã tiếp theo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.