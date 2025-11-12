Bụng lớn "nhanh như thổi" vì khối u buồng trứng như thai 5 tháng

Các bác sĩ Khoa Phụ Sản – Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân nữ có khối u buồng trứng kích thước lớn tương đương thai 5 tháng tuổi.

Bệnh nhân Đinh T.H (37 tuổi, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử kinh nguyệt đều, không rối loạn chu kỳ. Trước khi nhập viện, bệnh nhân thấy bụng to nhanh bất thường, đau vùng bụng hạ vị. Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, bụng mềm nhưng có khối tại hạ vị ngang rốn, ranh giới rõ, di động hạn chế và đau tức khi nắn.

Kết quả siêu âm và chụp Ctscanner ổ bụng có hình ảnh khối dạng nang lớn vùng tiểu khung kích thước 12,8x15cm. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa sản, chẩn đoán u lớn vùng tiểu khung, nghi ngờ u nang buồng trứng trái.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật khối u buồng trứng khổng lồ cho người bệnh

Ekip phẫu thuật của bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng xử trí khối u.

Quan sát trên màn hình nội soi phát hiện khối u dạng nang kích thước khoảng 15cm dính vào tử cung và thành chậu bên trái, kèm nhiều dải dính mạc nối, phẫu thuật viên đã tiến hành gỡ dính tỉ mỉ, chọc hút dịch trong u nang, cắt trọn vẹn khối u, bảo tồn buồng trứng và chức năng sinh sản cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Mạnh, u nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng.

Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già > 80 tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. 90% u nang buồng trứng là các khối u lành tính (ít gây ung thư), 10% phát triển thành ác tính.

BSCKI Nguyễn Văn Mạnh – Phó Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

“U buồng trứng lớn vùng tiểu khung nếu không phẫu thuật sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khối u phát triển lớn làm cho bệnh nhân nặng nề ổ bụng, chèn ép các tạng trong ổ bụng như bàng quang, trực tràng, ruột già, dạ dày… gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần trong ngày và táo bón dai dẳng, ăn uống kém, u chèn lên tim, phổi gây tức ngực, khó thở… ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống người bệnh.

Nếu khối u to bị vỡ do va đập, chấn thương có thể gây xuất huyết ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng”.

Do đó, bác sĩ Mạnh khuyến cáo, chị em không nên chủ quan với những cơn đau tức bụng, bụng to nhanh bất thường. Đó có thể là dấu hiệu của u buồng trứng hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác.

