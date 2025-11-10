Bước ngoặt nguy hiểm với Thái Lan, Campuchia: Thỏa thuận hòa bình do ông Trump hậu thuẫn bất ngờ sụp đổ

Quân nhân Campuchia. Ảnh minh họa Bộ Quốc phòng Campuchia.

Theo tuyên bố của Quân đội Hoàng gia Thái Lan, vụ nổ xảy ra tại tỉnh Sisaket – khu vực giáp ranh Campuchia – khiến một binh sĩ bị thương nặng ở chân, trong khi người còn lại bị chấn thương ngực do áp lực từ vụ nổ.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết, Bangkok sẽ ngừng “các bước tiếp theo liên quan đến tuyên bố chung”, tức là đình chỉ thỏa thuận hòa bình song phương ký tại Kuala Lumpur hồi cuối tháng 10, vốn được coi là bước đi nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa hai nước.

Thỏa thuận này được Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn xung đột biên giới bùng phát hồi tháng 7 giữa 2 nước Đông Nam Á, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường hai bên phải sơ tán.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trong buổi họp báo: “Chúng tôi từng nghĩ mối đe dọa an ninh đã giảm bớt, nhưng thực tế không phải như vậy".

Theo kế hoạch, các bước tiếp theo trong khuôn khổ thỏa thuận sẽ bao gồm việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan giam giữ.

Phía Campuchia chưa đưa ra bình luận về vụ việc, song trong quá khứ đã bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Phnom Penh đã gài thêm mìn mới dọc biên giới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày vẫn khẳng định trong thông cáo “cam kết không lay chuyển đối với hòa bình”.

Hai quốc gia Đông Nam Á này vốn có tranh chấp lãnh thổ kéo dài hơn một thế kỷ, nhưng cuộc giao tranh hồi tháng 7 bùng phát do Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt mìn làm bị thương lính Thái.

Nhờ sự can thiệp của ông Trump, cùng với các nhà ngoại giao Trung Quốc và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn ban đầu vào cuối tháng 7.

Tuyên bố chung ký hồi tháng 10 nêu rõ hai bên sẽ phối hợp rà phá bom mìn, rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép nhóm quan sát ngừng bắn của ASEAN tiếp cận khu vực.

Sau khi ký kết, phía Campuchia cho biết họ đã rút vũ khí hủy diệt hạng nặng khỏi khu vực biên giới với Thái Lan, trong khi Bangkok cam kết thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ trước đó.

Từ ngày 29/7 đến nay, lệnh ngừng bắn nhìn chung được duy trì, song hai bên vẫn nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Các nhà phân tích nhận định một hiệp ước hòa bình toàn diện nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ cốt lõi vẫn còn là mục tiêu xa vời.