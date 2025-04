Tại sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập diễn ra vào ngày 26/4 tại Hà Nội, Bệnh viện Đông Đô đã vinh dự nhận danh hiệu Đơn vị dẫn đầu Châu Á về số lượng ca phẫu thuật SmartSight thành công, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đạt được chứng nhận này.

Bệnh viện Đông Đô nhận danh hiệu Đơn vị dẫn đầu Châu Á về số lượng ca phẫu thuật SmartSight thành công. Ảnh: BVCC

Theo báo cáo, chỉ trong vòng 3 tháng, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 500 ca phẫu thuật và chỉ sau 5 tháng, con số đó đã lên tới 1000 ca.

Theo ThS.BS. Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô, công nghệ SmartSight tích hợp chặt chẽ hệ thống máy chẩn đoán, đảm bảo quy trình phẫu thuật được cá nhân hóa và chính xác đến từng thông số. Tính năng bù trừ xoay trục và định tâm trên trục thị giác giúp duy trì sự ổn định, kể cả khi bệnh nhân không thể kiểm soát cử động do lo lắng hoặc rối loạn vận động.

Bên cạnh đó, công nghệ này giúp giảm thiểu sự lo lắng của bệnh nhân bằng cách rút ngắn thời gian cố định mắt và thời gian laser chỉ còn 15 giây cho mỗi mắt. Lực hút thấp hơn nhiều so với các phương pháp trước đây giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình phẫu thuật, từ đó giảm nguy cơ biến chứng. Đây là một bước tiến quan trọng trong công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ, mang lại nhiều lợi ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân.

Công nghệ SmartSight mang lại nhiều lợi ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Không chỉ là đơn vị tiên phong về công nghệ, đây là bệnh viện còn được biết đến rộng rãi nhờ các hoạt động thiện nguyện bền bỉ và ý nghĩa. Từ năm 2022, dự án “Free Your Eyes - Tự do cho đôi mắt” đã giúp hơn 500 bệnh nhân nghèo trên cả nước được phẫu thuật mắt miễn phí, mang lại ánh sáng cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Chương trình cũng tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho gần 10.000 người dân vùng sâu vùng xa như Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng…, giúp họ tiếp cận với dịch vụ y tế nhãn khoa hiện đại, mang lại ánh sáng mới, niềm tin mới cho những bệnh nhân và gia đình họ.