Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Ông Suzuki, 67 tuổi, sinh ra tại Tokyo, Nhật Bản trong một gia đình nghèo. Ông bắt đầu kiếm tiền từ thời trung học bằng việc làm thêm ở các nhà hàng. Khi đi làm, ông chọn thuê căn hộ giá rẻ xa văn phòng, tự nấu ăn, mang cơm trưa đi làm mỗi ngày. Ông không sử dụng điều hòa, không ăn nhà hàng, chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp đến công ty. Ông kết hôn với một đồng nghiệp cùng chia sẻ lối sống này. Khi có con, gia đình chỉ đi dã ngoại ở các công viên gần nhà. Ông chưa từng mua nhà hay xe hơi.

Nhờ lối sống tiết kiệm triệt để, ông tích lũy được 240.000 USD. Năm 60 tuổi, ông rút một phần quỹ hưu trí để đầu tư, nâng tổng tài sản lên 440.000 USD. Ông từng tin số tiền này đảm bảo cuộc sống an nhàn và ứng phó khẩn cấp ở tuổi già. Nhưng không lâu sau khi nghỉ hưu, vợ ông mắc bệnh nặng và qua đời ở tuổi 66. Ông rơi vào trầm cảm, day dứt và hối hận. “Tôi ước gì vợ chồng đã đi du lịch nhiều hơn và ăn ở nhà hàng”, ông nói. “Nhưng thời gian không thể quay lại, tôi tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì khi chỉ còn lại tiền".





Ông Suzuki tiết kiệm suốt đời để có 440.000 USD khi nghỉ hưu, nhưng vợ ông qua đời trước khi cả hai kịp tận hưởng số tiền tích lũy. Ảnh minh họa: AI.

Câu chuyện của ông Suzuki được chia sẻ trên The Gold Online, trang tin về quản lý tài sản, và nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người đồng cảm, cho rằng sự tích lũy khắc nghiệt đôi khi lấy đi cơ hội trải nghiệm của cuộc đời. Ông Suzuki không phải trường hợp cá biệt. Năm ngoái, một người đàn ông 70 tuổi gây chú ý khi tiết kiệm hơn 30 năm, tích lũy được 910.000 USD. Hàng ngày, bữa ăn của ông chỉ gồm vài quả mận chua, một ít rau muối và một bát cơm, đôi khi chỉ là lon nước tăng lực nhận bằng điểm miễn phí từ cửa hàng tiện lợi.

Áp lực xã hội già hóa và khuyến nghị cân bằng chi tiêu

Văn hóa tiết kiệm khắc nghiệt ở Nhật Bản phổ biến hơn nhiều nước. Người trên 65 tuổi chiếm 29% dân số vào năm 2025, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Áp lực từ xã hội già hóa khiến nhiều người cao tuổi lựa chọn tích lũy bằng mọi giá để chuẩn bị cho tuổi già. Năm ngoái, hộ gia đình người trên 65 tuổi có mức tiết kiệm trung bình khoảng 170.000 USD, cao nhất trong các nhóm tuổi, phản ánh thói quen tích lũy suốt đời.

Khái niệm mottainai, nghĩa là tiếc nuối lãng phí, khiến người Nhật, đặc biệt là người cao tuổi, sử dụng mọi thứ đến cạn kiệt trước khi vứt bỏ. Nhờ đó, nợ tiêu dùng của người Nhật chỉ khoảng 60% GDP, bằng một nửa so với Mỹ. Gee Hee Hong, nhà kinh tế học của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết lối sống tiết kiệm của người cao tuổi Nhật Bản là chiến lược hợp lý để đối phó với dân số già hóa nhanh. Tuy nhiên, bà cảnh báo tiết kiệm quá mức và chi tiêu thấp có thể làm tăng nguy cơ cô lập xã hội, trầm cảm.

Bà Hong khuyên người cao tuổi ưu tiên chi tiêu cho những trải nghiệm mang lại mục đích sống, đa dạng hóa đầu tư qua quỹ hưu trí, đồng thời mua bảo hiểm y tế để giảm lo lắng chi phí dài hạn. Theo bà, việc tích lũy tiền là cần thiết nhưng không thể thay thế nhu cầu tinh thần. “Tiền bạc không thể mua lại thời gian đã mất. Điều quan trọng là cân bằng giữa chuẩn bị cho tương lai và tận hưởng hiện tại", bà nói.

Nhật Bản đang đối diện với thách thức lớn khi tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh, trong khi tỷ lệ sinh giảm và lực lượng lao động thu hẹp. Điều này khiến nhiều người lớn tuổi chọn cách sống tiết kiệm cực đoan để giảm bất an về kinh tế.

