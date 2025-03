Cá giọt nước - Từ danh hiệu "xấu xí nhất" đến "cá của năm"

Cá blobfish (cá giọt nước) vượt qua định kiến để trở thành "cá của năm"

Cá blobfish từng được biết đến là loài động vật xấu xí nhất thế giới vào năm 2013, nhưng mới đây, loài cá có ngoại hình đặc biệt này đã bất ngờ giành danh hiệu "cá của năm" tại New Zealand. Cuộc bình chọn này do tổ chức Mountains to Sea Conservation Trust thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức về hệ sinh thái biển của quốc gia này.

Cuộc thi thường niên nhằm giúp người dân New Zealand hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các loài cá sống trong môi trường nước ngọt và nước biển. Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), cá blobfish có chiều dài khoảng 30 cm và có vẻ ngoài giống một con nòng nọc lớn với cơ thể mềm nhão, làn da lỏng lẻo, chiếc mũi to và đôi mắt tròn nhỏ. Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 600 đến 1.200 mét ngoài khơi bờ biển phía đông nam Australia và Tasmania.

Trong cuộc bình chọn lần này, hơn 5.500 phiếu đã được gửi về trang web của tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận trong khoảng thời gian hơn hai tuần. Ảnh: CNN.

Trong cuộc bình chọn lần này, hơn 5.500 phiếu đã được gửi về trang web của tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận trong khoảng thời gian hơn hai tuần. Cuộc bình chọn khép lại vào ngày 16/3 và cá blobfish đã xuất sắc giành chiến thắng với gần 300 phiếu bầu nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là cá orange roughy. Ban đầu, cá orange roughy có vẻ sẽ giành chiến thắng, nhưng sau đó, cá blobfish nhận được sự ủng hộ từ mạng lưới phát thanh More FM của New Zealand và vượt lên dẫn đầu.

Sarah Gandy và Paul Flynn, hai người dẫn chương trình Drive của đài phát thanh này, chia sẻ: "Chúng tôi và người dân New Zealand đã quá quen với việc các loài cá khác chiếm sóng truyền thông. Trong khi đó, cá blobfish kiên nhẫn chờ đợi ở đáy đại dương, miệng mở rộng để đón chờ một con thân mềm nào đó trôi qua. Nó đã bị trêu chọc suốt cả đời và chúng tôi nghĩ rằng, 'đủ rồi, đã đến lúc cá blobfish có cơ hội tỏa sáng', và khoảnh khắc này thật rực rỡ!"

Kim Jones, đồng giám đốc của tổ chức bảo tồn, nhận xét đây là "cuộc chiến của hai sinh vật kỳ lạ dưới biển sâu", với vẻ đẹp khác lạ của cá blobfish giúp nó giành được sự ủng hộ từ cử tri.

Trước cuộc bình chọn, Kim Jones cũng đã chia sẻ về mục đích của sáng kiến này: "Nhiều loài cá nước ngọt và cá biển của chúng tôi không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Biến đổi khí hậu và sự thay đổi trong việc sử dụng đất đang gây ra những áp lực lớn lên các nguồn nước, khiến nhiều loài cá đối mặt với nguy cơ biến mất vĩnh viễn."