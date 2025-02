Cả làng Bắc Kạn trồng cây chè, nhà nào cũng khá giả, đi tìm hộ nghèo chả thấy đâu VIDEO: Cả một thôn người Dao ở Bắc Kạn đang khá giả lên nhờ loại cây trồng "quen mặt" này

Từ trồng manh mún, tự sản, tự tiêu, hiện nay cây chè Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn được trồng theo quy trình an toàn, liên kết sản xuất-tiêu thụ, xây dựng thương hiệu gắn với quảng bá du lịch. Nhờ cây chè, cả thôn gười Dao Phiêng An đã trở thành thôn 100% không có hộ nghèo.