Cà Mau: 2 người tử vong, 1 người cấp cứu sau tiệc rượu

Ngày 14/5, UBND xã Rạch Chèo thông tin về việc 2 người đàn ông ở địa phương tử vong và 1 người nhập viện cấp cứu sau tiệc rượu.



Theo đó, trưa ngày 11/5, ông N.V.L (43 tuổi, ngụ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo) tổ chức nhậu tại nhà với ông L.V.L (45 tuổi) và ông V.V.C (54 tuổi).

Sáng ngày 12/5, ông L.V.L có biểu hiện khó thở, ói ra máu nên được người nhà chuyển đến Trạm Y tế xã Rạch Chèo để khám. Tại đây, ông L.V.L được chẩn đoán do xuất huyết đường tiêu hóa nên bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến trên để điều trị. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đưa ông L.V.L về nhà nghỉ ngơi.

Đến rạng sáng ngày 13/5, ông L.V.L tiếp tục có biểu hiện mệt, ói ra máu nên được gia đình đưa đến Trạm y tế Rạch Chèo để khám, nhưng khoảng 10 phút sau thì ông này tử vong.

Ông N.V.L đang điều trị tại bệnh viện sau tiệc rượu. Ảnh: CTV.

Trong khi đó, tối ngày 12/5, ông V.V.C có biểu hiện mệt, khó thở nên người nhà đưa ông đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước điều trị. Đến 17 giờ 40 phút ngày 13/5, ông C đã tử vong tại bệnh viện.

Theo UBND xã Rạch Chèo, gia đình ông C cho rằng ông tử vong do có nhiều bệnh nền (bệnh tim, gan...) và do nhậu nhiều rượu nên dẫn đến cơ thể suy kiệt rồi tử vong.

Riêng chủ nhà là ông N.V.L, đến sáng ngày 13/5, ông có biểu hiện mệt, khó thở nên người nhà đã chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Theo bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, người nhà ông N.V.L, bệnh nhân bị mệt, mờ mắt sau một ngày uống rượu. Lúc vào viện, bệnh nhân chỉ thấy 1 màu trắng xóa (không thấy mọi vật xung quanh-PV). Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc methanol và được điều trị lọc máu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện gia đình đã đưa thi thể của ông L.V.L và V.V.C về nhà người thân tại ấp Rạch Chèo, tổ chức mai táng, không có yêu cầu gì về vụ việc này.