Cà Mau: Phát động thi đua “45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công” dự án bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng

Tại buổi phát động, chủ đầu tư dự án cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã không ngừng nỗ lực để công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau cũng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu thi công công trình hoàn thành nhiệm vụ, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thi công dự án tại buổi lễ phát động. Ảnh: An An

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói tại buổi lễ phát động rằng, dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi không chỉ đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh, dự án này còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của địa phương.

“Các bên cần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm và biến những cam kết thành hành động cụ thể", Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao hàng trăm phần quà cho các công nhân đang thi công tại dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, quy mô 1.200 giường với các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến sẽ giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.