Ca sĩ đắt show nhất thập niên 2000, hiện làm Phó Chủ tịch tập đoàn: “Trong các nghề thì nghề làm nông là bền vững nhất”

Ca sĩ Mỹ Lệ: "Nghề thì nghề làm nông là bền vững nhất”

Ca sĩ Mỹ Lệ tên đầy đủ là Hoàng Thị Nhật Lệ sinh năm 1972 tại Quảng Bình nhưng lớn lên ở Huế. Bố của cô là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Phố biển tình anh, Tiếng dạ tiếng thương, Tình người hương lúa, Huyền thoại trăng Nhật Lệ, Thành Huế chúng mình thương, Nhớ Ngự Bình…

Ca sĩ Mỹ Lệ bên các "chiến lợi phẩm" thu hoạch trong vườn nhà. Ảnh: FBNV

Mỹ Lệ từng là một tên tuổi đình đám của làng nhạc ở thập niên 2000. Cô thuộc thế hệ “vàng” của dòng nhạc nhẹ, cùng lứa với Thu Minh, Hồng Ngọc, Thanh Thảo… Nữ ca sĩ có độ phủ sóng dày đặc nhờ chất giọng kỹ thuật cùng hàng loạt bản hit quốc dân như: Dòng sông không trở lại, Vầng trăng đêm trôi, Và cơn mưa tới, Cho nhau một nụ cười…

Tên tuổi của Mỹ Lệ thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn, các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và làn sóng xanh thời thập niên 2000.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức Bình vào năm 2004, Mỹ Lệ dần rút khỏi showbiz để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vợ chồng cô có 3 con gồm: Janet, Jennifer và Jonathan.

Trong đó, Janet (sinh năm 2005) đang học tại Trường Y khoa Hamburg (UMCH) thuộc Trường Đại học Y và Dược Targu Mures. Con gái Jennifer Ngô của Mỹ Lệ từng đỗ một lúc 5 trường đại học danh tiếng ở Anh.

Không chỉ đời sống hôn nhân mặn nồng, Mỹ Lệ và Đức Bình còn hòa hợp quan điểm trong công việc. Chồng là Chủ tịch tập đoàn, lo việc điều hành chính còn vợ làm Phó Chủ tịch, lo quản lý, hoạt động đầu tư và thu mua.

Dù bận rộn với vai trò Phó Chủ tịch tập đoàn nhưng Mỹ Lệ luôn dành thời gian cho việc chăm sóc vườn tược. Ảnh: FBNV

Bận rộn với vị trí Phó Chủ tịch, điều hành 1 công ty dược, 2 nhà máy và ấp ủ nhiều dự án, Mỹ Lệ vẫn tự đi chợ, nấu ăn, chăm con vì không muốn giao hết cho người giúp việc. Thời gian rảnh rỗi, Mỹ Lệ chăm cây, làm vườn và tự nhận mình là nông dân. Chị sở hữu nhiều bất động sản giá trị, trong đó có mảnh vườn ở Tân Phú (TPHCM), trồng đủ hoa thơm cỏ lạ.

Mới đây, nữ ca sĩ bộc bạch rằng: “Trong các nghề thì nghề làm nông là bền vững nhất, bất chấp thời đại có thay đổi thế nào. Kể cả trong thời đại AI và Robot thay thế dần con người như hiện nay, nếu nhu cầu cuộc sống không cao quá thì chỉ cần về quê với một mảnh vườn nhỏ nhỏ, vài trăm mét vuông là có thể tự cung tự cấp, đủ ăn đủ mặc.

Mà cây cối nó sinh sôi nảy nở rất mạnh mẽ mãnh liệt trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần 1 chiếc lá, 1 rễ cây là có thể tạo ra cả 1 khu vườn rậm rạp. Chẳng có thứ gì trên đời có thể dễ dàng và mạnh mẽ như thế, vậy không yêu sao được?”.

Cách đây không lâu, ca sĩ Mỹ Lệ cũng khoe năm nay vườn trái cây của chị “trúng lớn”. Các loại cây ăn trái trong vườn nhà, cây nào cây nấy nặng trĩu quả.

Mỹ Lệ có một tình yêu đặc biệt với cây cối, công việc làm nông. Ảnh: FBNV

“Năm nay xoài các loại được mùa trúng lớn thì mít đeo trái muốn sập cây, dâu da, bơ đậu phộng, mận đường, chanh vàng, khế ngọt, hồng socola, hồng Mexico…. nhìn no con mắt. Trồng cây không chỉ để ăn trái mà chủ yếu chỉ để ngắm trái lúc lỉu trên cành, núp trong tán cây để cảm nhận không khí trong lành mát mẻ, để thấy lòng mình thảnh thơi sau mỗi bộn bề lo toan, để thấy hồn nhiên vui mừng như trẻ nhỏ khi thu hoạch được mùa”, Mỹ Lệ hân hoan chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho biết thêm rằng, trong cuộc đời, cô có thể vào vai ca sĩ, nông dân, buôn thúng bán bưng, doanh nhân, thiết kế thời trang… rất "ngọt". Nhưng riêng đóng phim là cô không thể đảm đương được vì cô không thích diễn. Đó là lí do từng có một số lời mời đóng phim phim nhưng cô đều từ chối.

“Ca hát là lĩnh vực tôi thích nhất. Nhưng nếu không hứng thú thì tôi đi trồng cây. Chứ tôi không bao giờ phải cố làm cái này, cái kia để đánh bóng tên tuổi”, ca sĩ Mỹ Lệ bày tỏ quan điểm.

Mỹ Lệ khoe vẻ đẹp giản dị trong khu vườn nhiều nắng. Ảnh: FBNV

Mỹ Lệ được gia đình cho theo học đàn Cello tại Nhạc viện Huế từ năm lên 7 tuổi. Cô tốt nghiệp khoa Giao hưởng (nay là khoa Âm nhạc Phương tây) năm 1991 và hệ đại học ngành thanh nhạc năm 1996 tại Nhạc viện Huế.

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Trong thời gian còn là sinh viên, Mỹ Lệ đã được tham gia lưu diễn tại Pháp (1993) cùng các thầy cô giáo sư của nhạc viện, tham gia festival sinh viên của đại học Chiangmai – Thái Lan năm 1994, đoạt Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1994 tổ chức tại TP.HCM, Huy chương bạc Liên hoan các trường nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1995 tại Hà Nội và giải "Giọng hát triển vọng" trong cuộc thi Liên hoan giọng hát thính phòng toàn quốc cuộc thi mang tính cổ điển chuyên nghiệp) vào năm 1996 tại Nhạc viện TP.HCM.

Ít ai biết ngoài nghệ thuật, Mỹ Lệ còn là "nữ tướng" khét tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Nữ ca sĩ thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố và bộ óc kinh doanh nhạy bén từ mẹ.

Con trai Mỹ Lệ bên những loại trái cây vừa thu hoạch. Ảnh: FBNV

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Mẹ của Mỹ Lệ là dược sĩ và doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực F&B (dịch vụ nhà hàng và quầy uống), nuôi 5 con khôn lớn. Hiện, các em Mỹ Lệ đều là chủ nhà hàng ở thành phố Huế.

Thời vào TP.HCM lập nghiệp, Mỹ Lệ ở trọ, không có tài sản nào giá trị ngoài chiếc xe Max cũ. Những lúc rảnh, cô không đi chơi mà lái xe máy ra những khu đồng không mông quạnh để tìm đất.

Ở thập niên 2000, Mỹ Lệ đắt show, có khi hát 8-9 show/ngày, có show được trả 100 triệu đồng. Thay vì tiêu xài cho bản thân, nữ ca sĩ dành hết tiền mua đất. Với tầm nhìn nhạy bén, tất cả vị trí Mỹ Lệ mua đều tăng giá chóng mặt. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều khóa học về phân tích thị trường và đồ thị chứng khoán để đầu tư.