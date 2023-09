Ca sĩ Seo In Young xấu hổ vì không biết chồng đệ đơn ly hôn

Seo In Young, ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, đang gặp phải những sóng gió trong cuộc hôn nhân sau khi kết hôn với doanh nhân "A" vào tháng 2 năm nay. Tin đồn về cuộc ly hôn đột ngột của cô đã khiến làng giải trí và người hâm mộ rất bất ngờ.

Ngày 19/9, thông tin về việc chồng của Seo In Young, được gọi là "A" đã đệ đơn ly hôn đã trở thành đề tài nóng trong làng giải trí Hàn Quốc. Mặc dù chưa rõ lý do chính xác của cuộc ly hôn này nhưng tin đồn lan truyền rằng nguyên nhân có liên quan đến Seo In Young.

Nữ Idol Hàn Quốc bị chồng ly hôn sau 7 tháng cưới

Ca sĩ Seo In Young. Ảnh: Nate

Tuy nhiên, vào cùng ngày, Seo In Young đã lên tiếng phản đối thông tin trong một cuộc trò chuyện với Ilgan Sports. Nữ ca sĩ cho biết, chồng cô chưa bao giờ nói với cô về ý định ly hôn và khẳng định rằng cô cảm thấy bị chồng đánh lừa. "Tôi bị sốc sau khi biết tin chúng tôi ly hôn qua các bài báo. Gần đây, chồng tôi nói với tôi rằng chúng tôi không hợp nhau và anh ấy muốn chia tay, nhưng chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp nói đến việc ly hôn", Seo In Young chia sẻ. Cô cũng cho biết mình xấu hổ khi không nắm được thông tin này.

Seo In Young tiết lộ rằng, cô không có ý định ly hôn và cô sẵn sàng hòa giải mọi việc với chồng. Cô cũng nói: "Hiện tại, tôi hơi sốc nên tôi nghĩ mình cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không có ý định ly hôn với chồng. Không có gì xấu xảy ra giữa chúng tôi. Tôi sẽ phải nói chuyện thêm với anh ấy".

Tin đồn về cuộc ly hôn của Seo In Young đã gây ra nhiều thất vọng cho người hâm mộ của cô, đặc biệt khi cô và chồng thường xuyên thể hiện và chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn trong các sự kiện và show truyền hình. Trước đó, mọi người đã thấy họ hòa thuận và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Seo In Young và chồng kết hôn vào cuối tháng 2 năm nay và đã đăng ký kết hôn vào thời điểm đó. Danh tính của chồng ca sĩ vẫn được giấu kín.

Gần đây, Seo In Young đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý của mình và đang hoạt động độc lập. Cô thừa nhận vợ chồng mâu thuẫn quan điểm và khác biệt tính cách nhưng "chưa nghĩ đến việc chia tay".

Seo In Young (sinh năm 1984) gia nhập nhóm nhạc Jewelry vào năm 2002. Cô còn tham gia nhiều chương trình giải trí như "We Got Married", làm MC cho chương trình âm nhạc "Music Bank", đồng thời hợp tác cùng nhiều ca sĩ phát hành các sản phẩm âm nhạc chất lượng cao. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc.