Ca sĩ Việt duy nhất được hát trong dự án âm nhạc World Cup khi mới 19 tuổi, 15 năm qua chưa ai làm được điều tương tự

Bỏ cây gì cũ, nuôi con gì mới, cách làm nào đang giúp nông dân Đồng Nai "làm ruộng" nhàn hơn, thu tiền nhiều hơn?
Từng gắn bó nhiều năm với cây điều hay các mô hình sản xuất truyền thống cho thu nhập bấp bênh, nhiều nông dân TP.Đồng Nai (bao gồm cả tỉnh Bình Phước trước đây) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ, đa dạng sản phẩm và bám sát nhu cầu thị trường. Những thay đổi này không chỉ giúp nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất mà còn mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân vùng nông thôn.