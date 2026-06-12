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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 09:26 GMT+7

Ca sĩ Việt duy nhất được hát trong dự án âm nhạc World Cup khi mới 19 tuổi, 15 năm qua chưa ai làm được điều tương tự

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Hà Khiết Đan Thứ sáu, ngày 12/06/2026 09:26 GMT+7
Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ Việt duy nhất được hát trong dự án âm nhạc World Cup khi mới chỉ 19 tuổi. Hơn 15 năm trôi qua, chưa ai làm được điều tương tự.
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Ca sĩ Việt duy nhất được hát trong dự án âm nhạc World Cup khi mới 19 tuổi

World Cup 2026 vừa chính thức khai mạc buổi đầu tiên vào rạng sáng nay (12/6) tại sân vận động Estadio Azteca có sức chứa 83.000 người ở thành phố Mexico. Ngay sau đó, trận đấu giữa Mexico và Nam Phi cũng diễn ra đầy kịch tính lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Đinh Mạnh Ninh xuất hiện 3 lần với khuôn mặt vẽ hình ảnh lá cờ Việt Nam trong MV "Oh Africa". Ảnh chụp màn hình

Mỗi kỳ World Cup không chỉ là ngày hội của những trận cầu đỉnh cao mà còn là sân khấu của những ca khúc đi cùng năm tháng. Từ La Copa de la Vida của Ricky Martin, Waka Waka của Shakira đến Live It Up của Nicky Jam và Will Smith, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ít ai biết rằng, Việt Nam cũng từng có một nghệ sĩ góp mặt trong một dự án âm nhạc quốc tế hướng tới World Cup. Người đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Năm 2009, Đinh Mạnh Ninh xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi Pepsi Talent Show Việt Nam, vượt qua hàng nghìn thí sinh trên cả nước. Chiến thắng này không chỉ mang về cho anh danh hiệu Quán quân mà còn mở ra một cơ hội đặc biệt đó là đại diện Việt Nam tham gia dự án thu âm quốc tế liên quan đến World Cup 2010 tại Nam Phi.

Dự án mà Đinh Mạnh Ninh tham gia là Oh Africa – ca khúc do hai ngôi sao quốc tế Akon và Keri Hilson thể hiện nhằm hưởng ứng World Cup 2010. Bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng, sản phẩm còn quy tụ hơn 30 giọng ca trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng dàn hợp xướng Soweto của Nam Phi. Trong số đó, Đinh Mạnh Ninh là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam.

Trong MV ca nhạc này, Đinh Mạnh Ninh được 3 lần xuất hiện với khuôn mặt vẽ hình ảnh lá cờ Việt Nam.

Đinh Mạnh Ninh trong những ngày đầu sang Nam Phi để tham gia dự án âm nhạc "Oh Africa". Ảnh: FBNV

Oh Africa không phải là ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2010, bài hát vẫn được xem là một trong những sản phẩm âm nhạc cổ động nổi bật nhất của mùa giải năm đó.

Với giai điệu giàu năng lượng cùng thông điệp về hy vọng, đoàn kết và sức mạnh của thể thao, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Điều đáng nói là khi nhận được cơ hội này, Đinh Mạnh Ninh mới 19 tuổi và chưa phải là một ngôi sao nổi tiếng của V-pop. Anh vẫn đang theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Việc được đứng chung trong một dự án âm nhạc mang tầm vóc toàn cầu đã trở thành dấu mốc đặc biệt không chỉ với riêng nam ca sĩ mà còn với âm nhạc Việt Nam.

Đinh Mạnh Ninh cùng các đồng nghiệp quốc tế khi tham gia dự án "Oh Africa". Ảnh chụp màn hình
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Chia sẻ với Dân Việt, Đinh Mạnh Ninh cho biết: “Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm được hòa giọng trong dự án Oh Africa, trong tôi vẫn lấp lánh niềm tự hào. Kỷ niệm về những ngày sống và hát cùng các ca sĩ của nhiều nước trên thế giới tại Nam Phi, đặc biệt là các thành viên da màu trong dàn đồng ca nổi tiếng của châu Phi - Soweto vẫn vẹn nguyên trong tôi.

Âm nhạc không những đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn mà sự cởi mở, dễ gần khiến chúng càng hiểu và yêu quý nhau sau những ngày luyện tập và thu âm. Có dịp được trò chuyện cùng Akon, tôi nhận được lời khuyên rằng phải làm việc hết sức để đạt được ước mơ nhưng đừng quên lợi ích của xã hội, cộng đồng.

Những ngày làm việc cùng bạn bè thế giới và nghệ sĩ nổi tiếng, tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm, tác phong làm việc nghiêm túc và đam mê thể hiện mình trong âm nhạc”.

Đinh Mạnh Ninh cùng đồng nghiệp người Thái Lan. Ảnh: FBNV

Sau thành công từ các cuộc thi âm nhạc, Đinh Mạnh Ninh tiếp tục được khán giả biết đến qua nhóm M4U và hàng loạt sáng tác như Mùa yêu đầu, Mơ về em, Bài ca tình yêu.

World Cup 2026 sắp khai màn: Ít ai biết Việt Nam từng xuất hiện trong MV World Cup nổi tiếng nhất thế giới

Tuy nhiên, câu chuyện về chàng ca sĩ trẻ từng đại diện Việt Nam góp giọng trong dự án âm nhạc hướng tới World Cup vẫn là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh.

Hơn 15 năm đã trôi qua kể từ World Cup 2010, nhưng đến nay Đinh Mạnh Ninh vẫn được xem là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi từng góp mặt trong một dự án âm nhạc quốc tế gắn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân nam ca sĩ mà còn là minh chứng cho việc nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể xuất hiện trong những sân chơi mang tầm vóc toàn cầu bằng chính tài năng và nỗ lực của mình.

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