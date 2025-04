Các bác sĩ Bệnh viện phụ sản Hải Phòng vừa mổ đẻ thành công ca sinh 3 hiếm gặp vào sáng ngày 23/4/2025. Điều vô cùng tuyệt vời là cả mẹ và 3 bé đều an toàn, khỏe mạnh. Sản phụ là chị H.G, 34 tuổi trú tại quận An Dương, TP.Hải Phòng. 3 bé trai mạnh khoẻ, bình an và hiện tiếp tục được người thân phối hợp cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chăm sóc, ôm ấp mỗi ngày.

Gia đình vui mừng có được “đại phúc”

Được biết, lần mang thai đầu, chị G cũng sinh mổ. Hiện tại bé đầu của chị G đã 4 tuổi. Ở thai kỳ lần này, chị G mang tam thai hoàn toàn tự nhiên.

Ngày 25/4/2025, anh N.Đ.K, 38 tuổi, chồng chị H.G mừng rỡ, hạnh phúc, vui vẻ vừa ấp con vừa chia sẻ, vợ anh và 3 cháu hiện vẫn rất khoẻ mạnh. Việc mang tam thai là một điều thực sự không hề dễ dàng. Nhưng điều may mắn đến một cách tự nhiên với vợ chồng anh nên anh cùng gia đình rất biết ơn về điều này. May mắn hơn cả là vợ anh được các bác sĩ tại BV Phụ sản giữ thai an toàn thêm 3 tuần. Tại tuần thứ 33, các cháu được mổ đẻ. Đây thực sự là hạnh phúc vô cùng lớn lao, gia đình như có được cây “đại phúc”.

1 trong 3 bé được bố ấp mỗi sáng tại BV Phụ sản Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Hiện tại, 3 bé được chăm sóc ở lồng ấp của Bệnh viện Phụ sản để đảm bảo sự phát triển của các bé. Mỗi ngày, anh K cùng bà nội, bà ngoại vào đón bé để ấp bé mỗi ngày. Việc ấp các bé để các con có sự gắn kết tình yêu thương, ấm áp của người thân và cũng cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của các bé. Mỗi ngày anh K cùng bà nội, bà ngoại rất háo hức, mong ngóng để được vào đón các bé. Nhìn các con đáng yêu, mọi vất vả đều xua tan.

Bản thân anh K rất tin tưởng khi lựa chọn Bệnh viện phụ sản Hải Phòng để vợ sinh tại đây. Anh rất tin tưởng vào cơ sở vật chất và tay nghề xử lý tình huống của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện.

Được tiếp thêm động lực khi bệnh nhân an toàn và tin tưởng

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Phương-Trưởng khoa Sản 3, người trực tiếp mổ cho thai phụ G chia sẻ, điều hạnh phúc đó là thai phụ và gia đình đặt niềm tin, lựa chọn nơi sinh là Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Thai phụ G nhập viện lúc thai 30 tuần, chị đã được hội chẩn bởi Giám đốc và bác sĩ trưởng khoa trực tiếp điều trị. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, nhiều lúc chị G xuất hiện cơn co phải truyền thuốc cắt cơn co và hỗ trợ trưởng thành phổi. Khi thai 33 tuần, thai phụ có hiện tượng vỡ ối phải mổ cấp cứu.

Thai phụ sinh mổ 3 bé trai thành công tại BV Phụ sản Hải Phòng tươi cười và khoẻ mạnh. Ảnh: NVCC.



Kíp mổ rất vui mừng chào đón 3 bé trai vô cùng đáng yêu. Các bé lần lượt có số cân nặng 2,1kg, 1,8kg và 1,6kg. Hiện tại, cả mẹ và 3 bé đều khoẻ mạnh, không phải hỗ trợ thở oxy.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ chảy máu trong và sau mổ rất cao. Do đó, các bác sĩ Khoa Sản đã phối hợp với bác sĩ Gây mê hồi sức thực hiện thành công ca mổ 3 bé trai nêu trên. Trong quá trình mổ, bác sĩ Phương đã dự phòng chảy máu sau mổ, dùng các thuốc tăng co tử cung.

3 bé trai được các bác sĩ tại BV Phụ sản Hải Phòng mổ đẻ thành công. Ảnh: NVCC.

Bác sĩ Phương cho biết, trường hợp của chị G có thai 3 tự nhiên là trường hợp hiếm gặp và được các bác sĩ khoa Sản 3 của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng thực hiện giữ thai thành công.

Khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc khi đón 3 bé chào đời an toàn, mạnh khoẻ tại BV Phụ sản của gia đình anh N.Đ.K. Ảnh: NVCC.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, việc mang đa thai có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó sản phụ cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín. Nếu phát hiện các dị tật của thai hay những biến chứng sản khoa, thì cần sớm có hướng can thiệp kịp thời.