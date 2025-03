Cả trăm nhà mua hàng quốc tế sẽ đến TP.HCM tìm kiếm đơn hàng

Tại buổi cung cấp thông tin báo chí ngày 7/3, Sở Công Thương TP.HCM cho biết trong tháng 3 này, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2025 do Sở tổ chức sẽ diễn ra từ 27 - 29/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 700 gian hàng trưng bày đa dạng các nhóm sản phẩm như nông sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản; thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, sản phẩm đặc trưng vùng miền; dệt may, da giày, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, năng lượng; thiết bị, công nghệ chế biến, đóng gói, bảo quản thực phẩm; bao bì, in ấn, nhãn mác, sản phẩm hỗ trợ xuất khẩu.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2025 do Sở tổ chức sẽ diễn ra từ 27 - 29/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Ảnh minh hoạ: Hồng Phúc

Hội chợ là cơ hội quan trọng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng, các hệ thống phân phối trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để sản phẩm Việt tiếp cận các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Trung Đông, Mỹ, Anh…

Ông Lê Minh Trung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp TP.HCM, cho biết đến nay, sự kiện đã thu hút 161 nhà mua hàng quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Quảng Đông (Trung Quốc), Singapore, Dubai, Malaysia xác nhận tham gia hoạt động kết nối giao thương với doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời tại sự kiện, ban tổ chức sẽ tổ chức hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối lớn của như Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh.

Theo ông Trung, bên cạnh khu trưng bày sản phẩm, hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt với các đối tác trong và ngoài nước, như diễn đàn và hội nghị xuất khẩu xanh; chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống phân phối trong nước và quốc tế; giao thương xuất khẩu xuyên biên giới qua Amazon, Alibaba…; kết nối trực tuyến qua livestream cùng KOL/KOC…

Đặc sản vùng miền cũng sẽ hội tụ tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu. Ảnh: Hồng Phúc

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang tập trung đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng đơn hàng đã ký kết, hướng tới mục tiêu sản xuất kinh doanh mới với nhiều kỳ vọng trong năm 2025.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của TP.HCM ước tăng 6,1% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 100.353 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,86 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9,61 tỷ USD, tăng 11,3%.

Cơ quan quản lý nhà nước về ngành công thương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời sự kiện còn hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).