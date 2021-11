Các chợ lớn ở Biên Hòa sẽ tái hoạt động từ ngày mai, sau nửa năm đóng cửa để chống dịch Covid-19

Ngày 25/11 Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã ra quyết định cho phép hoạt động trở lại đối với các chợ truyền thống có quy mô lớn tại TP.Biên Hòa.

Công nhân dọn dẹp vệ sinh tại chợ để chuẩn bị hoạt động lại. Ảnh: Nha Mẫn chụp tại chợ Biên Hòa

Cụ thể các chợ sẽ được hoạt động gồm chợ Biên Hòa (thuộc phường Thanh Bình và Hòa Bình), chợ Tân Hiệp (phường Tân Hiệp) và chợ Hóa An (phường Hóa An). Tuy nhiên, riêng chợ Hóa An chỉ mở lại khu vực nhà lồng chợ, chưa mở lại khu vực chợ đầu mối thuỷ sản. Thời gian các chợ bắt đầu hoạt động là ngày 26 - 27/11.

Mặc dù cho hoạt động lại các chợ nhưng theo lãnh đạo TP.Biên Hòa, các tiểu thương sẽ phải chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Đồng thời, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường,…

Hiện tại các chợ đều hoạt động ở vùng rìa bên ngoài để người dân mua hàng, bên trong đa số vẫn còn đóng cửa. Ảnh: Nha Mẫn

Lãnh đạo TP.Biên Hoà cũng yêu cầu các tiểu thương muốn quay lại buôn bán phải liên hệ ban quản lý chợ để thực hiện đăng ký kinh doanh; lấy mẫu bản cam kết phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các tiểu thương bắt buộc thực hiện test Covid-19 theo đúng thời gian và địa điểm được quy định cụ thể, theo từng chợ.

Chị Nguyễn Kim Minh, tiểu thương chợ Biên Hòa chia sẻ, hôm nay (25/11), chị cùng mọi người sẽ tham gia test Covid-19 để ngày mai vào chợ sớm, sắp xếp lại đồ đạc để bán hàng sau nhiều tháng nghỉ chợ.

"Chợ Biên Hòa có đa số tiểu thương kinh doanh lớn. Nhiều người ở chợ khác cũng đến chỗ chúng tôi để mua sỉ hàng. Thời gian qua nguồn cung giảm, giá cả nhiều mặt hàng vì thế bị đội lên cao nên việc chợ mở cửa lại sẽ giúp người dân được mua hàng với giá ổn định. Chúng tôi cũng có thu nhập sau nhiều tháng ở yên chống dịch", chị Minh nói.

Tương tự ông Hoàng Viễn, chủ một nhà hàng tại TP.Biên Hòa cũng phấn khởi khi chợ truyền thống được mở cửa trở lại. Theo ông Viễn, trước đây nhiều hàng hoá như hải sản, thực phẩm tươi sống, nguyên liệu chế biến tại quán chủ yếu mua tại chợ Biên Hòa. Quán đã hoạt động trở lại nhưng lâu nay chợ vẫn đóng cửa nên các hộ kinh doanh khó tiếp cận nguồn nguyên liệu. Nay chợ mở cửa, ngoài việc tiểu thương vui vẻ khách hàng cũng vui mừng.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện vẫn còn 41 chợ đang tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19. Trong đó TP.Biên Hòa có tới 34 chợ vẫn chưa chính thức được mở cửa. Hiện nay, chính quyền TP.Biên Hòa đang lần lượt cho tái hoạt động các chợ lớn, bé trên địa bàn.