Các Đoàn công tác của Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra với nhiều Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 22/2, tại Hậu Giang, Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị với các nội dung: Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận 121-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

Đồng thời, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Cũng trong chiều 22/2, tại thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Cũng với nội dung kiểm tra như nêu trên, sáng 22/2, Đoàn kiểm tra số 1914 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bến Tre.

Trước đó, vào chiều 21/2, tại thành phố Huế, Đoàn kiểm tra số 1925 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2025 đối với các Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy gồm Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Bình.

Cũng trong chiều 21/2, tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.