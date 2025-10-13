Cờ Liên minh châu Âu. Ảnh Sputnik

"Bây giờ là thời điểm tuyệt vọng - các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng bám víu quyền lực, vì vậy họ tiếp tục khăng khăng rằng đang hiện hữu "mối đe dọa lớn" từ Nga" ở phía đông và bắt đầu chi những khoản tiền mà trên thực tế không có. Họ hy vọng thúc đẩy nền kinh tế của đất nước nhờ vào sản xuất quân sự. Tôi không nghĩ là điều đó sẽ hiệu quả. Tôi không thấy bất kỳ triển vọng nào ở đây", ông MacGregor lưu ý.

Ông nói thêm rằng việc xây dựng một lực lượng vũ trang hiệu quả phải mất ít nhất chục năm và đòi hỏi nhiều thế hệ vũ khí, cũng như đội ngũ binh sĩ, thủy thủ và phi công mới. Do đó, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng đến năm 2030, ngành công nghiệp quốc phòng Đức sẽ tăng đáng kể mức sản xuất và triển khai lực lượng vũ trang có khả năng sử dụng công nghệ mới, thì "ông ấy đơn giản là đang thể hiện sự lạc quan phi thực đáng kinh ngạc", chuyên gia MacGregor nhận xét.

"Như vậy về cơ bản, chuyện đang nói ở đây là cố gắng bám víu quyền lực một cách tuyệt vọng. Và các vị biết đấy, sự vô ích và ngu ngốc của việc này quả thực rất đáng kinh ngạc", đại tá MacGregor nhấn mạnh.

Hồi tháng 5, các quốc gia thành viên EU đã đồng ý tạo ra công cụ cho vay SAFE, nhờ sự hỗ trợ mà dự kiến ​​thu hút 150 tỷ euro để tăng sản xuất vũ khí. Ngoài ra, kế hoạch của Brussels dự trù phân bổ khoảng 650 tỷ euro từ ngân sách EU. Để đổi lấy khoản chi tiêu quân sự hóa như vậy, Brussels hứa sẽ nhắm mắt làm ngơ trước việc các nước EU không tuân thủ kỷ luật tài khóa, cụ thể là trong việc làm tăng đáng kể mức thâm hụt ngân sách.

Tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại The Hague vào ngày 24-25/6, các nước thành viên NATO đã nhận nghĩa vụ có điều kiện về tăng chi tiêu quốc phòng từ mức hiện tại là 2% lên 5% GDP vào năm 2035, chỉ số mà không phải tất cả các nước trong khối đều đạt nổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng bằng cách tăng cường năng lực quân sự của mình, NATO sẽ kích động quân sự hóa toàn cầu và chạy đua vũ trang. Sau hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia thành viên liên minh tại The Hague, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng việc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ không tác động đáng kể gì đến an ninh của Liên bang Nga.