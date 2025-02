Các sĩ quan cấp cao được thăng hàm Đại tướng, Thượng tướng năm qua

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương được thăng hàm Đại tướng

Ngày 20/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng với Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: TTXVN

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê Kim Động, Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông có trình độ cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội (tháng 6/2024), Đại tướng Lương Tam Quang từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng với Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: TTXVN

Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966; quê thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; trình độ cử nhân quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương từng đảm nhận nhiều chức vụ trong quân đội như: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Doãn Anh được thăng quân hàm Thượng tướng

Cũng trong ngày 20/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng đối với Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội; trình độ đại học, ngành chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, cao cấp chuyên ngành quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô; tháng 11/2018 ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 4; được thăng quân hàm Trung tướng (tháng 6/2019).

Tháng 11/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 25/10/2024, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Quang Minh được thăng quân hàm Thượng tướng

Ngày 11/12/2024, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với ông Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với ông Lê Quang Minh. Ảnh: TTXVN

Trung tướng Lê Quang Minh sinh năm 1968, quê quán Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình. Ông từng làm Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 12/2022.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng được thăng hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: TTXVN

Ngày 27/12/2024, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông nhiều năm công tác trong ngành công an tại quê nhà, giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2020 và được thăng cấp bậc hàm Trung tướng từ tháng 3/2022.