Các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm liên quan đến nông sản hiện nay gồm những tiêu chuẩn nào?

Thực trạng mất an toàn thực phẩm có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó là chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu. Hiện nhiều nguyên liệu đầu vào sử dụng quá định mức cho phép thuốc trừ sâu, phân bón, thức ăn chăn nuôi chứa chất độc hại,… làm giảm chất lượng rau củ, thịt động vật.

Bên cạnh đó không thể không kể tới tình trạng kinh doanh thực phẩm bẩn, kém chất lượng, nguyên liệu không rõ ràng đang diễn biến phức tạp. Hậu quả là ngày càng nhiều người bị ngộ độc thực phẩm.

Do đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vào các quy trình trong hệ thống sản xuất, cung ứng, vận chuyển,… các sản phẩm thực phẩm có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nói cách khác, những tiêu chuẩn này sẽ giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng cũng như đơn vị kinh doanh. Vậy, các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được phát triển trên cơ sở kế thừa toàn bộ tính ưu việt của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát, cũng như đưa ứng dụng phương pháp tiếp cận và cải tiến liên tục qua chu trình PDAC (lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra - điều chỉnh), các nguyên tắc quản lý chất lượng và yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.

Nhiều nông sản, thực phẩm an toàn các địa phương được kết nối, giao thương tại Hội chợ nông sản an toàn TP. Hà Nội. Ảnh: Thùy Linh





Với đặc điểm đó, ISO 22000:2005 không chỉ được các DN trong chuỗi thực phẩm lần đầu tiên áp dụng, mà còn tạo thuận lợi cho DN đã áp dụng hệ thống quản lý khác như HACCP hay ISO 9001 hoàn toàn có thể tích hợp, bổ sung hệ thống hiện có, phù hợp với yêu cầu của ISO 22000:2005. Từ đó, giảm bớt chi phí vận hành, duy trì hệ thống và phát huy tốt hơn hiệu quả hoạt động của DN; Nâng cao giá trị thương hiệu, tạo lòng tin cho khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, giảm thiểu các chi phí kiểm tra, đánh giá, tăng cơ hội tiếp cận, thâm nhập thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về ATTP.

Hiện, ở Việt Nam đã có nhiều DN xây dựng hệ thống quản lý ATTP theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và đã áp dụng thành công mô hình quản lý này, như: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam; Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu; Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo… Theo ông Quách Thạch Thi - Tư vấn trưởng Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển DN Á Châu - để tạo ra thương hiệu mạnh, DN cần xây dựng được hệ thống quản lý ATTP của mình theo tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000.

Tiêu chuẩn HACCP

HACCP là từ viết tắt của "Hazard Analysis & Critical Control Point" – Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn.

Tương tự như ISO 22000, nó cũng là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đúng như tên gọi "Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn" HACCP được xem là một công cụ phổ biến trong ngành thực phẩm có chức năng xác định và ngăn chặn các mối nguy hại cụ thể hoặc đang tiềm ẩn có nguy cơ gây ảnh hưởng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

HACCP có thể xác định được mối nguy như: Các mối nguy từ sinh học, mối nguy hóa học, vật lý, hay các điều kiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Đối tượng áp dụng HACCP gồm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…; các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp; cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức hoạt động liên quan đến thực phẩm.

Tiêu chuẩn FSSC 22000

FSSC 22000 – Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm. Đây là một trong những tiêu chuẩn phát triển về sản xuất thực phẩm an toàn đầu tiên ở quy mô quốc tế.

Các nông sản đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia luôn có giá bán cao hơn từ 10-20%. Ảnh minh họa

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý hiệu quả trách nhiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm. FSSC 22000 được thừa nhận là tương đương và có thể thay thế cho các tiêu chuẩn như BRC, IFS,… được công nhận trước đây của GFSI.

Để áp dụng và đạt chứng nhận FSSC 22000, đầu tiên các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất chế biến doanh nghiệp bạn phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt ngay từ đầu. Không được bỏ qua bước phân tích nhận diện và kiểm soát mối nguy theo nguyên tắc HACCP. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải đánh giá rủi ro và thiết lập chương trình phòng vệ thực phẩm để kiểm soát nhiễm bẩn cố ý do mục đích phá hoại.

Tiêu chuẩn GMP

Từ đầu tháng 07/2019, theo quy định, tất cả các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bắt buộc đều phải đạt tiêu chuẩn GMP. Điều đó có nghĩa, sau mốc thời gian trên doanh nghiệp sẽ không được phép tiếp tục sản xuất nếu không được cấp chứng nhận GMP.

GMP - Tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành sản xuất tốt. Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm này tập trung áp dụng chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm yêu cầu điều hiện vệ sinh cao như: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Ngoài ra, trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng, khách sạn cũng rất thích hợp cho việc áp dụng tiêu chuẩn GMP.

Cần nhân rộng các mô hình cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn để cung ứng nhiều hơn các sản phẩm nông sản chất lượng cao cho người tiêu dùng. Ảnh: Phạm Hoài

Việc tuân thủ GMP giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác và thị trường. Các sản phẩm có chứng nhận GMP thường được coi là có chất lượng cao và đáng tin cậy, từ đó tăng cường thương hiệu của doanh nghiệp.

Nhiều quốc gia và khu vực yêu cầu các sản phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn GMP. Do đó, việc áp dụng GMP có thể giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế, tăng khả năng xuất khẩu và cạnh tranh toàn cầu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chi phí đầu tư vào các quy trình mới, công nghệ và đào tạo nhân viên có thể tăng cao, gây áp lực tài chính và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Trong một số trường hợp, việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt có thể làm tăng giá thành sản phẩm. Điều này có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng trong nước, đặc biệt nếu giá cả trở nên không phù hợp với mức thu nhập của người dân.

Tiêu chuẩn BRC

BRC (British Retail Consortium) là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, được xây dựng và ban hành bởi Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc.

Cũng giống như hầu hết các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phổ biến hiện nay. Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn BRC với mục đích kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm thực phẩm đạt chuẩn an toàn. Tiêu chuẩn đưa ra yêu cầu các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ và bảo vệ người tiêu dùng.

Giấy chứng nhận BRC được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu. Đối tượng áp dụng BRC bao gồm: các cơ sở sản xuất, công ty, nhà máy thực hiện sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm nói chung (ví dụ: thủy sản, rau củ quả, nước uống, bia, rươu, dầu ăn,…). Và không áp dụng cho các hoạt động liên quan tới bán sỉ nhập khẩu, phân phối hay tồn trữ ngoài sự kiểm soát của tổ chức.

