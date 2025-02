Cách anh nông dân Đồng Tháp trồng lúa đạt lợi nhuận gần 34 triệu đồng/ha trong khi nông dân kế bên chỉ 23,1 triệu đồng

Ngày 27/2, tại xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, hai đơn vị thành viên Tập đoàn PAN gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) cùng với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II – 2 Phong đã tổ chức hội nghị "Tổng kết mô hình trình diễn giải pháp canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL".

Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.X

Theo thông tin từ hội nghị, điểm nổi bật của mô hình là giúp nông dân giảm chi phí sản xuất xuống còn 16,8 triệu đồng/ha (thấp hơn 26,3% so với ruộng đối chứng; ruộng đối chứng chi phí 22,7 triệu đồng/ha), đồng thời tăng lợi nhuận lên khoảng 33,9 triệu đồng/ha, cao hơn 46,5% so với đối chứng (23,1 triệu đồng/ha). Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu mô hình đạt 67%, cao hơn so với mức 50% của ruộng đối chứng.

Đến nay, mô hình đã thực hiện được 3 vụ lúa (Đông Xuân 2023-2024, Hè Thu 2024, Đông Xuân 2024-2025) với tổng quy mô 85,3 ha trên địa bàn 6 tỉnh ĐBSCL, bao gồm Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ và Kiên Giang.

Quá trình sản xuất dựa trên quy trình kỹ thuật của Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT). Trong đó, sử dụng giống của Vinaseed, phân bón của Bình Điền II và kiểm soát dịch hại của VFC.

Anh Trần Vũ Chí (bên trái) - nông dân tham gia mô hình đạt lợi nhuận 33,9 triệu đồng/ha. Ảnh: H.X

Để giảm chi phí sản xuất xuống còn 16,8 triệu đồng/ha, nông dân lượng giống gieo sạ giảm từ 90 kg/ha xuống còn 60 kg/ha, giảm bón phân từ 6 lần xuống 3 lần; giảm phun thuốc từ 10 lần xuống 5 lần. Điều này giúp chi phí giống giảm 36,2%, phân bón giảm 26%, thuốc bảo vệ thực vật giảm 36%.

Dù giảm tất cả yếu tố đầu vào nhưng ruộng vẫn phát triển rất tốt. Theo đó, năng suất đạt 7,05 tấn lúa khô/ha, cao hơn 10,6% so với ruộng đối chứng (6,37 tấn lúa khô/ha). Toàn bộ lúa trên các ruộng mô hình sẽ được Vinaseed bao tiêu, phục vụ xuất khẩu, giúp nông dân đạt lợi nhuận 33,9 triệu đồng/ha.

Nông dân địa phương tham quan học hỏi mô hình của anh Trần Vũ Chí. Ảnh: H.X

Anh Trần Vũ Chí - nông dân tham gia mô hình cho biết, anh có 3ha đất sản xuất lúa Đài Thơm 8. Sau 3 tháng canh tác theo hướng dẫn của 3 bên là Vinaseed, VFC và 2 Phong (có áp dụng biện pháp ngập khô xen kẽ), thấy rất hiệu quả. Do giảm rất lớn chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận khi thu hoạch (33,9 triệu đồng/ha).

Theo anh Chí, hiện nay, thời tiết thay đổi thất thường, việc trồng lúa theo cách trên cần thiết và cần nhân rộng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cho biết, các thành viên của Tập đoàn và đối tác là Bình Điền II – 2 Phong đã xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị khép kín với những giải pháp nông nghiệp rất bền vững.

Các giải pháp đã giảm chi phí đầu vào và tăng năng suất, chất lượng tối đa, từ đó đạt được hai mục tiêu quan trọng là giảm phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho bà con.

"Trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng mô hình liên kết chuỗi này có thể nhân rộng tại nhiều địa phương trong cả nước” - bà Trà My nói.