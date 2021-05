Cách kiểm tra pin MacBook và kéo dài thời gian trước khi thay pin

Kiểm tra số lần sạc pin MacBook Đối với các dòng máy MacBook mới sau nay, số lần sạc pin được giới hạn trong khoảng 1.000 lần. Còn với các dòng máy cũ hơn, giới hạn chỉ khoảng 300 - 500 lần sạc. Khi đạt đến một giới hạn, pin máy thường sạc kém hơn và xuất hiện hiện tượng chai pin (pin tụt nhanh, tắt đột ngột). Để kiểm tra xem máy bạn đã sạc pin bao nhiêu lần, bạn nhấn giữa phím Option > nhấn chuột vào biểu tượng hình quả táo ở góc trên bên trái màn hình > chọn System Information. Ở cửa sổ hiện ra, nhấn vào Power trong mục Hardware. Lúc này, bạn sẽ trông thấy thông báo các chỉ số về sử dụng pin, trong đó chỉ số ở mục Cycle Count bên dưới Health Information cho biết số lần sạc pin của máy và phần thông tin ở Condition cho biết tình trạng pin bình thường (Normal) hay cần thay thế (Service Battery). Kiểm tra tình trạng pin MacBook.

Một số mẹo giữ cho pin MacBook được bền lâu trước khi phải thay pin:

Cập nhật phần mềm trên máy mới nhất

Cập nhật phiên bản macOS mới nhất sẽ giúp bạn đạt vòng đời pin máy tốt nhất. Để kiểm tra xem liệu có phiên bản macOS cần cập nhật không, vào System Preferences > Software Update.

Ở cửa sổ này, chọn lệnh Automatically keep my Mac up to date > nhấn vào nút Advanced để kiểm tra cập nhật tự động > tải và cài đặt cập nhật tự động nếu có.

Cập nhật macOS phiên bản mới nhất.

Tắt đèn bàn phím khi không cần sử dụng

Đèn hỗ trợ bàn phím rất cần thiết trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng, nhưng điều này cũng khiến pin máy bị hao hụt nhanh chóng. Khi không cần tới hỗ trợ này, hãy tắt nó đi bằng cách vào System Preferences > Keyboard.

Trong thẻ Keyboard, chọn thời gian tắt đèn bàn phím tự động sau bao lâu không sử dụng máy (từ 5 giây đến 5 phút) tại mục Turn keyboard backlight off after [thời_gian] of inactivity.

Chọn thời gian tự động tắt đèn bàn phím.

Tắt Bluetooth

Nếu không dùng chuột hay loa kết nối bằng bluetooth hãy tắt bluetooth để tiết kiệm pin máy. Cách 1: Bạn tắt bluetooth bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng bluetooth bên góc phải màn hình > chọn Turn Bluetooth Off. Cách 2: bạn vào System Preferences > Bluetooth > Turn Bluetooth Off.

Tùy chọn tắt bluetooth.

Thoát hẳn những ứng dụng không dùng

Khi bạn nhấn vào dấu x trên cửa sổ ứng dụng, ứng dụng đó chưa hẳn đã tắt hẳn. Để tắt hoàn toàn một ứng dụng, bạn nên nhấn giữ phím command phím Q. Nếu có nhiều ứng dụng phải chạy nền, bạn nên kiểm tra xem chương trình nào chạy tốn pin nhất bằng cách nhấn vào Activity Monitor, chọn thẻ Energy.

Tổ hợp phím command Q giúp thoát hẳn ứng dụng.