Siết yêu cầu an toàn, đẩy lùi tai nạn lao động

Tai nạn gia tăng từng ngày

Mới đây, Cục An toàn lao động, Cục Quản lý môi trường y tế, Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức "Hội nghị mạng thông tin quốc gia về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020". Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH) cho rằng, trong quá trình hội nhập, Việt Nam phải chấp hành nghiêm các tiêu chuẩn lao động, trong đó có tiêu chuẩn ATVSLĐ của Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế và trong các hiệp định thương mại thế hệ mới. Một số nước sử dụng tiêu chuẩn ATVSLĐ làm hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa Việt Nam.

Ngành điện lực đã ứng dụng công nghệ thông tin - máy bay không người lái thay cho con người vào truy tìm các vị trí có sự cố điện ở địa hình hiểm trở. Ảnh: Nguyệt Tạ

"Trong những năm qua, mạng thông tin quốc gia đã góp phần truyền tải tích cực những thông tin về ATVSLĐ, góp phần thay đổi cải tiến để thích hợp với nhu cầu mạng thành viên trong quốc gia cũng như khối ASEAN". Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động

Báo cáo của Cục An toàn lao động cho thấy, từ năm 2011-2019, số lượng vụ tai nạn lao động nghiêm trọng không ngừng tăng lên. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về ATVSLĐ còn chồng chéo, phân tán. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm, gây khó khăn khi thực hiện các quy định về ATLĐ, VSLĐ. Bên cạnh đó, hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước nói chung còn rất thiếu, yếu…

Cần phương án giảm thiểu tai nạn lao động

Là một trong các bên tham gia mạng lưới đảm bảo ATVSLĐ quốc gia, nhiều năm qua Tổng Liên đoàn Lao động đã có những hành động thiết thực nhằm tăng cường ATVSLĐ. Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết: "Để nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và người lao động, năm 2020, Tổng Liên đoàn đã thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn nâng cao cho người sử dụng lao động và người lao động.

Ông Mai Quang Hùng - Trưởng Ban an toàn (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVN NPC) cho rằng, việc quản lý các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói chung và ATLĐ nói riêng bằng ứng dụng công nghệ 4.0 là xu thế tất yếu.

"Việc ứng dụng thành công công nghệ 4.0 vào quản lý ATLĐ sẽ góp phần đẩy lùi tai nạn lao động" - ông Hùng nói.