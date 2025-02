Cách tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ ngày 1/3, khi không còn công an huyện Bộ Công an hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ ngày 1/3, khi không còn công an huyện

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã), Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (từ ngày 1/03/2025).

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Ngoài ra, các cơ quan khác của Công an nhân dân phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tiếp nhận để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem Hướng dẫn chi tiết tại Chuyên mục Hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

