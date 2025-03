Cái chết của các streamer tại đất nước tỷ dân

Nơi đây nổi tiếng với nhiệt độ khắc nghiệt, có thể giảm xuống âm 58 độ C, trong khi nhiệt độ trung bình vào mùa đông khoảng âm 30 độ C. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ với những túp lều phủ đầy tuyết trắng trở thành bối cảnh lý tưởng cho các nội dung trực tuyến. Thế nhưng, cùng với cơ hội phát triển sự nghiệp, các livestreamer cũng phải đối mặt với những nguy hiểm thực sự khi sinh tồn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Streamer cắm trại tại Genhe để phát trực tiếp kiếm sống. Sixth Tone.

Từ cuối năm 2023, Genhe đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng trăm livestreamer từ khắp Trung Quốc. Họ mang theo thiết bị ghi hình, lều trại và phương tiện cá nhân để ghi lại cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã. Sự bùng nổ này thậm chí đã hình thành nên một cộng đồng nhỏ mang tên "Làng mới Genhe" ở khu vực ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, sự kiện thương tâm xảy ra vào cuối tháng 11 đã khiến cộng đồng này chấn động. Một livestreamer có tên Zeng, 57 tuổi, được phát hiện đã tử vong trong xe ô tô do ngộ độc khí carbon monoxide, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ rủi ro mà những người theo đuổi nội dung trực tuyến này phải đối mặt.

Zeng, đến từ thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, bắt đầu sự nghiệp livestream từ năm 2022 dưới tên tài khoản "Brother Min Travels the Earth". Sau một năm hoạt động, ông thu hút được hơn 3.000 người theo dõi trên Douyin. Để tìm kiếm những nội dung mới mẻ, Zeng quyết định đến Genhe vào ngày 20/11/2023 cùng một chú mèo và một chú chó nhỏ. Ban đầu, ông dự định ngủ trong lều nhưng nhận thấy điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt nên chuyển sang ngủ trong xe ô tô.

Con gái của ông, Wang Li, cho biết Zeng đã từng liên lạc với gia đình sau khi đến Genhe nhưng sau đó mất liên lạc do điện thoại gặp sự cố. Vào ngày 25/11, người hâm mộ nhận thấy Zeng không còn xuất hiện trên livestream như thường lệ. Đến rạng sáng ngày 26/11, cảnh sát Genhe thông báo với Wang Li rằng cha cô đã qua đời trong xe. Nguyên nhân được xác định là do ngộ độc khí carbon monoxide từ việc đốt than sưởi ấm. Cái chết của ông trở thành lời cảnh tỉnh đối với những ai đang theo đuổi xu hướng livestream ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Streamer Zeng đã qua đời vì ngủ trong xe. IG.

Rủi ro trong cuộc đua tìm kiếm danh vọng

Sự kiện của Zeng chỉ là một trong nhiều rủi ro mà những người làm nội dung số tại Genhe phải đối mặt. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, mùa đông năm 2023 chứng kiến sự đổ về của gần 100 livestreamer, chủ yếu tập trung tại khu vực Aoluguya Evenki Ethnic Township. Mỗi người có một câu chuyện riêng về lý do họ dấn thân vào nghề này.

Gangzi, 35 tuổi, quê ở Hồ Bắc, từng làm nhân viên bán mỹ phẩm trước khi quyết định chuyển sang làm livestream toàn thời gian. Ban đầu, anh chỉ quay các video về cách cải tiến xe cắm trại, nhưng dần dần lượng người theo dõi tăng nhanh, từ 10.000 lên 80.000, nhờ những nội dung trải nghiệm sinh tồn ngoài trời. Tại Genhe, Gangzi lắp đặt hệ thống sưởi dầu diesel trong xe để có thể ngủ qua đêm an toàn. Mỗi ngày, anh dành từ 6 đến 7 giờ để phát sóng trực tiếp, chủ yếu vào buổi tối khi lượng người xem cao nhất. Thu nhập của anh đến từ quà tặng ảo của người xem, có những món quà trị giá lên đến 3.000 nhân dân tệ (420 USD).

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có thu nhập ổn định. Liu Dali, một livestreamer khác, từng làm quản lý nhà máy ở Thâm Quyến và sau đó chuyển sang ngành công nghệ ở Tô Châu. Mặc dù công việc trước đây mang lại mức lương 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, anh vẫn quyết định theo đuổi livestream vì tin rằng ngành này có thể mang lại thu nhập không giới hạn. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt hơn anh tưởng. Việc phát sóng trong điều kiện thời tiết lạnh giá khiến Liu nhiều lần bị cảm lạnh, cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức.

Liu Dali đang livestream. IG.

Ah Tao, 32 tuổi, cùng vợ cũng dấn thân vào ngành livestream sau khi nhà máy sản xuất vali của họ tại Ôn Châu phá sản vì đại dịch COVID-19. Họ thử vận may bằng cách ghi hình các chuyến du lịch tại nhiều nơi trước khi đặt chân đến Genhe. Dù ban đầu không có thu nhập, nhưng sau vài tháng, lượng người theo dõi của họ tăng lên đáng kể, giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt.

Dẫu vậy, những rủi ro vẫn luôn rình rập. Ngoài nguy cơ ngộ độc khí từ hệ thống sưởi, các livestreamer còn đối mặt với những hiểm họa giao thông do tuyết rơi dày đặc và đường xá trơn trượt. Liu Dali đã từng trượt xe xuống rãnh tuyết bốn đến năm lần, trong khi vợ chồng Ah Tao bị lật xe trong một vụ tai nạn nghiêm trọng. "Chúng tôi thực sự sợ hãi. Tôi thà mất người theo dõi còn hơn phải trải qua tai nạn kinh hoàng đó," Ah Tao chia sẻ.

Sau cái chết của Zeng, chính quyền Genhe đã khuyến cáo các livestreamer nên nghỉ lại tại khách sạn thay vì ngủ trong xe hoặc lều trại. Đồng thời, họ cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng bếp sưởi một cách an toàn. Nhiều cư dân địa phương bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm giữ ấm và phòng tránh ngộ độc khí trên mạng xã hội.

Dù vậy, làn sóng livestream ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Những người như Gangzi, Liu Dali hay Ah Tao vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm danh vọng và thu nhập trên môi trường số. Sự phát triển của livestream mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều người, nhưng cũng đi kèm với những thử thách sinh tồn đầy khắc nghiệt. Liệu danh vọng có đáng để đánh đổi bằng sức khỏe và tính mạng? Đó là câu hỏi mà mỗi người livestream tại Genhe cần phải tự trả lời trước khi bước chân vào hành trình gian nan này.