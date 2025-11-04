Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta "điên đảo", ra đi ở tuổi 48

Ngôi sao châu Á chinh phục thế giới

Coco Lee sinh năm 1975 tại Hồng Kông trong một gia đình gốc Hoa. Cha mất trước khi cô chào đời, và mẹ chính là người gánh vác cả gia đình, nuôi dạy ba chị em khôn lớn. Khi lên 9 tuổi, Coco Lee theo mẹ sang San Francisco (Mỹ) định cư. Từ nhỏ, cô đã đam mê ca hát, thường tham gia các hoạt động âm nhạc ở trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, Coco Lee trở về Hồng Kông thăm người thân và tình cờ tham dự một cuộc thi ca hát do đài TVB tổ chức. Mới 17 tuổi, cô giành ngôi á quân và được ký hợp đồng thu âm với Capital Artists – công ty từng làm nên tên tuổi của nhiều huyền thoại như Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh.

Năm 1993, Coco Lee chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Một năm sau, cô phát hành album đầu tay Love from Now On bằng tiếng Quan Thoại, tiếp đó là Promise Me – hai sản phẩm giúp cô nhanh chóng được công chúng đón nhận. Năm 1995, Coco Lee phát hành album tiếng Anh Brave Enough to Love, rồi trở lại đầy mạnh mẽ với album tiếng Hoa Woman in Love, đánh dấu vị thế của một giọng ca hàng đầu châu Á.



Coco Lee luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. IG.

Khi ký hợp đồng với Sony Music Entertainment, sự nghiệp của Coco Lee bước sang trang mới. Album Coco Lee (1996) trở thành cú hit lớn, lọt vào danh sách album bán chạy nhất châu Á. Hai năm sau, Di Da Di giúp cô vượt mốc 1 triệu bản chỉ trong ba tháng. Đến năm 2000, tổng số album tiêu thụ của Coco Lee tại châu Á vượt 7,5 triệu bản – con số khiến cô trở thành một trong những nữ ca sĩ có ảnh hưởng nhất thời kỳ đó.

Vẻ đẹp lai giữa sự thanh thoát Á Đông và nét phóng khoáng phương Tây khiến Coco Lee trở thành biểu tượng của sự hiện đại trong làng nhạc Hồng Kông. Với chất giọng đầy nội lực, kỹ thuật cao và quãng giọng rộng, cô được ví như “Mariah Carey của châu Á”. Nhưng điều khiến Coco Lee được khán giả yêu mến không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm xúc chân thật trong từng ca khúc. Cô luôn biết cách khiến khán giả cảm nhận được niềm vui, nỗi đau và khát vọng qua giọng hát.

Coco Lee còn là gương mặt hiếm hoi của châu Á bước ra thế giới một cách tự tin. Năm 1998, cô được Disney mời thể hiện ca khúc Reflection trong phim hoạt hình Mulan bản tiếng Trung và lồng tiếng cho nhân vật chính. Cùng năm, bản Before I Fall in Love của cô được chọn làm nhạc phim cho Runaway Bride – bộ phim đình đám có Julia Roberts và Richard Gere đóng chính. Đến năm 2000, ca khúc A Love Before Time do cô thể hiện trong phim Ngọa hổ tàng long được đề cử giải Oscar ở hạng mục “Bài hát gốc hay nhất”.



Tài năng của Coco Lee được cả thế giới công nhận. IG.

Thành công nối tiếp giúp Coco Lee trở thành nữ ca sĩ gốc Hoa đầu tiên hát tại lễ trao giải Oscar – một cột mốc mà ít nghệ sĩ châu Á nào đạt được. Cô cũng góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard với các bản hit tiếng Anh, khẳng định năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế. Báo chí phương Tây thời điểm đó ca ngợi Coco Lee là “ngôi sao gốc Hoa làm thay đổi cách nhìn của thế giới về âm nhạc châu Á”.

Trong suốt sự nghiệp, Coco Lee phát hành 18 album phòng thu, 2 album live, 5 album tuyển tập cùng hàng trăm bản thu âm được yêu thích. Cô từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn như John Legend, Kelly Price và Vương Lực Hoành. Mỗi buổi biểu diễn của Coco Lee là một bữa tiệc của cảm xúc, ánh sáng và năng lượng. Nữ ca sĩ đã hoàn thành 6 tour diễn lớn, biểu diễn tại hàng chục quốc gia, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Không chỉ ca hát, Coco Lee còn thử sức ở điện ảnh với các bộ phim No Tobacco, Master of Everything và Forever Young. Năm 2016, cô giành ngôi quán quân chương trình I Am a Singer, khẳng định vị thế diva không thể thay thế. Cô cũng đảm nhận vai trò giám khảo cho Chinese Idol, World's Got Talent và Jungle Voice, luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, truyền cảm hứng.

Giai đoạn 2019 - 2020, Coco Lee tổ chức tour diễn kỷ niệm 25 năm ca hát, đi qua Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Mỹ. Dù đã là ngôi sao kỳ cựu, cô vẫn mang tinh thần của một tân binh: hát hết mình, sống hết lòng, và yêu khán giả như ngày đầu tiên.

Nỗi cô đơn sau ánh đèn của Coco Lee

Phía sau vẻ rực rỡ của sân khấu, Coco Lee mang trong mình những tổn thương khó nguôi. Cô từng tâm sự, tuổi thơ thiếu vắng người cha khiến cô sớm học cách mạnh mẽ, độc lập. Người mẹ góa bụa đã dạy cô luôn phải đứng vững dù trong hoàn cảnh nào. Coco Lee lớn lên với khát vọng chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể có cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình.

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến, Coco Lee gặp doanh nhân người Canada Bruce Rockowitz. Họ yêu nhau suốt 8 năm trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2011. Hôn lễ xa hoa có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Alicia Keys, Bruno Mars, Ne-Yo, Thành Long, Củng Lợi và Chương Tử Di. Sau cưới, Coco Lee sống cùng chồng và hai con riêng của ông.



Tháng 3/2023, Coco Lee trải qua một ca phẫu thuật chân nghiêm trọng. IG.

Cô từng nói, hôn nhân giúp cô học cách yêu thương vô điều kiện và chấp nhận mọi điều không hoàn hảo. Tuy nhiên, ước mơ làm mẹ luôn cháy bỏng trong lòng nữ ca sĩ. Sau tuổi 40, cô nhiều lần thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng không thành công. Cùng lúc đó, mối quan hệ vợ chồng dần lạnh nhạt. Đầu năm 2023, báo chí Hồng Kông đưa tin Coco Lee và chồng đã ly thân. Nguyên nhân được cho là Bruce Rockowitz ngoại tình nhiều lần.

Sự phản bội, cùng cảm giác mất mát khi không thể sinh con, khiến Coco Lee rơi vào khủng hoảng tâm lý. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục làm việc, xuất hiện trước công chúng với nụ cười rạng rỡ. Ít ai biết rằng, bên trong cô là nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm.

Tháng 3/2023, Coco Lee trải qua một ca phẫu thuật chân nghiêm trọng. Cô tiết lộ mình bị khuyết tật bẩm sinh ở chân trái, từng phẫu thuật khi mới hai tuổi nhưng không thành công. Suốt đời, cô phải dựa vào chân phải để di chuyển. Mặc dù bác sĩ khuyên hạn chế vận động mạnh, cô vẫn tiếp tục nhảy múa trên sân khấu – điều khiến khán giả vừa khâm phục, vừa xót xa.

Trên mạng xã hội, Coco Lee từng chia sẻ: “Tình yêu và niềm tin là hai điều tôi luôn mang trong tim. Đôi khi cuộc sống khiến tôi tưởng như không thể chịu đựng nổi, nhưng tôi học cách đứng lên như một chiến binh.” Đó là tinh thần đã theo cô suốt sự nghiệp – mạnh mẽ, lạc quan và dũng cảm.

Nhưng rồi, ngày 2/7/2023, Coco Lee được người thân phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng sau khi cố gắng tự tử. Cô được đưa đến bệnh viện, nhưng ba ngày sau, vào tối 5/7/2023, hai chị gái Nancy và Carol Lee xác nhận nữ ca sĩ đã qua đời. Trong thông báo, họ viết: “Coco đã chiến đấu với trầm cảm suốt nhiều năm. Em tìm đến chuyên gia, cố gắng chữa trị, nhưng cuối cùng con quỷ trong tâm trí đã chiến thắng.”

Cái chết của Coco Lee gây chấn động không chỉ ở Hồng Kông mà trên toàn thế giới. Báo chí quốc tế đồng loạt đăng tin, người hâm mộ khắp nơi bày tỏ thương tiếc. Nhiều đồng nghiệp gọi cô là “nữ hoàng sân khấu đã ngã xuống”, người đã mở đường cho các nghệ sĩ gốc Á bước ra thế giới.

Gia đình cô nói trong tuyên bố: “Năm 2023 đánh dấu 30 năm ca hát của Coco. Trong gần ba thập kỷ ấy, em đã nỗ lực không ngừng để mang âm nhạc châu Á đến với thế giới. Chúng tôi tự hào về em.”

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Coco Lee từng nói: “Tôi muốn mọi người vui vẻ khi nghe tôi hát và nhảy. Tôi muốn mang lại niềm vui thông qua âm nhạc của mình.” Có lẽ, đó cũng là di sản lớn nhất mà cô để lại – một niềm vui trong sáng, chân thành, tỏa ra từ giọng hát của một người phụ nữ đã sống trọn vẹn cho âm nhạc và cho khán giả.

