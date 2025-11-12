Cái kết đắng lòng cho 7 cầu thủ nhập tịch “chui” ở ĐT Malaysia

Hôm 3/11, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên toàn bộ hình phạt với nhóm cầu thủ sai phạm trong quá trình nhập tịch. Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (CHF). FAM cũng bị phạt 350.000 CHF vì vi phạm quy định đăng ký cầu thủ.

Trong thông báo chính thức, FAM cho biết sẽ chờ nhận bản giải trình bằng văn bản từ FIFA trước khi quyết định có kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hay không. Nếu CAS vẫn giữ nguyên phán quyết, cơ hội để các cầu thủ này trở lại ĐT Malaysia gần như bằng 0.

Các cầu thủ sẽ phải tiến hành quá trình tượng tự như nhập tịch lại nếu muốn tiếp tục cống hiến cho ĐT Malaysia.

Phải... nhập tịch lại nếu muốn cống hiến cho ĐT Malaysia

Bình luận trên BH Sukan, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết, 7 cầu thủ sẽ không thể thi đấu cho ĐT Malaysia ngay cả sau khi hết thời hạn cấm thi đấu 1 năm.

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, mặc dù đã có quốc tịch Malaysia, họ vẫn không đáp ứng được quy định về tư cách thi đấu quốc tế của FIFA: “Để được khoác áo ĐT Malaysia, cầu thủ phải sinh sống tại quốc gia này ít nhất 5 năm – tức là tối thiểu 183 ngày mỗi năm trong suốt giai đoạn đó, theo Điều 6(5) của Quy chế FIFA".

Điều này đồng nghĩa, nếu muốn tiếp tục thi đấu cho ĐT Malaysia, cả 7 cầu thủ sẽ phải trải qua quá trình tương tự như... nhập tịch lại, tức là phải sinh sống và thi đấu liên tục tại Malaysia trong 5 năm tiếp theo mới đủ điều kiện trở lại.

Thời điểm 6 năm sau (1 năm cấm thi đấu và 5 năm ở Malaysia liên tục), Holgado sẽ 36 tuổi, Garces 32 tuổi, Machuca 31 tuổi, Palmero 29 tuổi, Irazabal 34 tuổi, Figueiredo và Hevel cùng 35 tuổi. Điều này khiến cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao ở cấp độ tuyển quốc gia của họ trở nên rất mong manh.

Khó tìm bến đỗ mới sau lệnh cấm

Hiện tại, sự nghiệp cấp CLB của nhóm cầu thủ nhập tịch "chui" đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì án cấm thi đấu 1 năm. Rodrigo Holgado bị America de Cali cắt hợp đồng, Farcundo Garces bị loại khỏi danh sách đội 1 Alaves, thậm chí bị gỡ tên trên trang chủ CLB.

Javier Machuca cũng đối diện nguy cơ thất nghiệp khi bị Velez Sarsfield đưa vào danh sách thanh lý. Mới nhất, CLB chủ quản Tenerife chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Gabriel Palmeiro.

3 cầu thủ khác gồm Irazabal, Figueiredo và Hevel có phần may mắn hơn khi thuộc biên chế CLB Malaysia, Johor Darul Ta’zim. Câu hỏi đặt ra hiện nay là, liệu các CLB Malaysia khác có sẵn sàng ký hợp đồng với họ sau khi án phạt kết thúc hay không?

“Không đội nào dám ký hợp đồng vì thiếu tiền”

Bên cạnh yếu tố tuổi tác, phần lớn CLB ở giải VĐQG Malaysia (Super League Malaysia) đều không dư dả tài chính để chi trả mức lương cao cho nhóm cầu thủ từng thi đấu ở nước ngoài. Đây là rào cản lớn khiến khả năng “cứu vớt” họ càng thêm khó khăn.

Người đại diện cầu thủ kỳ cựu Effendi Jagan Abdullah cho biết: “Phần lớn các CLB Super League không đủ ngân sách. Giờ không còn nhiều đội mạnh về tài chính nữa. Một vài người trong số họ, như Holgado, sẽ 36 tuổi khi án phạt kết thúc – độ tuổi không còn phù hợp cho bóng đá quốc tế. Có thể 1 hoặc 2 người sẽ nhận được lời mời, nhưng điều đó phụ thuộc vào tài chính của từng CLB".

