Cai trị người Hán 300 năm, người Mãn Châu đã bị đồng hoá ra sao?

Trên thực tế, nhiều nhà sử học cho rằng cách nhìn nhận này hoàn toàn ngược lại. Người Mông Cổ thực ra để lại rất ít dấu ấn văn hóa lâu dài, trong khi nhiều thành tựu do người Mãn Châu tạo ra ngày nay lại thường bị nhầm tưởng là "văn hóa truyền thống Trung Hoa".

Triều đại nhà Nguyên của người Mông Cổ (1271–1368) cai trị bằng chính sách phân biệt rất nghiêm ngặt. Họ tồn tại như một tầng lớp chinh phục du mục đứng tách biệt với xã hội bản địa và cố tình chống lại quá trình đồng hóa.

Hoàng đế nhà Thanh.

Người Mông Cổ chia cư dân trong đế quốc thành những tầng lớp dân tộc cứng nhắc: người Mông Cổ đứng ở vị trí cao nhất, còn người Hán phương Nam bị xếp ở tầng lớp thấp nhất. Họ duy trì ngôn ngữ riêng, phần lớn xem nhẹ hệ thống khoa cử Nho giáo truyền thống và vẫn giữ kinh đô mùa hè tại Thượng Đô (Shangdu), giữa vùng thảo nguyên.

Chính vì chưa bao giờ thực sự hòa nhập sâu vào xã hội người Hán, nên khi rời khỏi Trung Nguyên, dấu ấn văn hóa của họ cũng gần như biến mất theo. Khi nhà Minh đánh đuổi nhà Nguyên khỏi Trung Quốc, người Mông Cổ đơn giản rút về phương bắc, trở lại thảo nguyên và mang theo phần lớn phong tục, tập quán của mình.

Ngược lại, triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu (1636–1912) lựa chọn một con đường khác: lai ghép và dung hợp văn hóa.

Là một dân tộc thiểu số nhỏ bé phải cai trị một đế quốc rộng lớn với đa số cư dân là người Hán, người Mãn Châu nhanh chóng nhận ra rằng họ buộc phải tiếp thu truyền thống hành chính và tư tưởng của người Hán để hợp thức hóa quyền lực.

Họ tiếp nhận Nho giáo, tinh thông thơ văn chữ Hán và hoàn thiện hơn nữa hệ thống khoa cử.

Triều đình nhà Thanh.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, người Mãn Châu cũng áp đặt một số yếu tố văn hóa của mình lên đại đa số người Hán như một phép thử lòng trung thành.

Ví dụ nổi tiếng nhất chính là kiểu tóc đuôi sam: phần trán phải cạo nhẵn, phía sau để bím tóc dài. Tất cả đàn ông người Hán đều bị buộc phải để kiểu tóc này, nếu chống đối có thể bị xử tử.

Mặc dù tục để tóc đuôi sam bị bãi bỏ sau khi nhà Thanh sụp đổ, nhưng nhiều yếu tố văn hóa Mãn Châu khác lại trở thành một phần lâu dài trong bản sắc Trung Quốc.

Sườn xám (qipao hay cheongsam) vốn phát triển trực tiếp từ những bộ trường bào thường ngày của phụ nữ Mãn Châu.

Tiếng Quan thoại hiện đại (Mandarin) với nền tảng là phương ngữ Bắc Kinh cũng chịu ảnh hưởng từ cách phát âm và một số từ vay mượn của tiếng Mãn Châu. Điều này xuất phát từ việc Bắc Kinh đã hoạt động như một thành phố đồn trú của người Mãn Châu trong gần 300 năm.

Một phi tần người Mãn Châu.

Không chỉ về văn hóa, ngay cả ranh giới lãnh thổ của nhà nước Trung Quốc hiện đại cũng là di sản trực tiếp từ quá trình bành trướng quân sự của nhà Thanh, chứ không phải từ triều Minh do người Hán cai trị trước đó.

Những vùng đất như Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông đều được sáp nhập và củng cố dưới thời nhà Thanh, góp phần định hình lãnh thổ Trung Quốc ngày nay.

Người Mãn Châu không biến mất vì họ thất bại trong việc để lại dấu ấn.

Ngược lại, họ "biến mất" chính bởi quá trình đồng hóa quá sâu sắc vào xã hội mà họ cai trị, đến mức dần đánh mất bản sắc riêng của mình như một dân tộc độc lập.

Ngày nay, tiếng Mãn Châu gần như đứng bên bờ tuyệt chủng. Tuy nhiên, "DNA văn hóa" của người Mãn Châu vẫn hiện diện trong nhiều khía cạnh của đời sống Trung Quốc hiện đại: từ trang phục, ngôn ngữ cho đến cấu trúc lãnh thổ quốc gia.

Nói cách khác, người Mông Cổ cai trị Trung Quốc nhưng không thực sự hòa vào Trung Quốc; còn người Mãn Châu cai trị Trung Quốc rồi dần trở thành một phần của chính Trung Quốc. Chính vì vậy, dấu ấn Mông Cổ tuy dễ nhận thấy trong sử sách nhưng lại khá mờ nhạt trong đời sống thường nhật, còn ảnh hưởng của người Mãn Châu thì sâu sắc đến mức nhiều người không còn nhận ra nguồn gốc thực sự của chúng.