“Cạm bẫy” đã giăng: Ukraine châm ngòi mặt trận mới bằng đòn tấn công dữ dội, Iran quyết không mắc bẫy

Khói bốc lên từ một kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga tại Priovrazhnoe, vùng Penza, mà Thống đốc vùng Oleg Melnichenko cho biết là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra ngày 30 tháng 7 năm 2026. Ảnh

Những dấu hiệu cho thấy Iran không muốn mở rộng xung đột đang xuất hiện rõ hơn tại Tehran, dù nhiều chính trị gia và cơ quan truyền thông nước này cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ Ukraine tấn công một tàu của Iran.

Theo The New York Times, Iran từng cân nhắc khả năng trả đũa bằng cách tấn công một cảng của Ukraine. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao sau đó được cho là đã giúp hạ nhiệt căng thẳng. Diễn biến này củng cố nhận định rằng, bất chấp những tuyên bố cứng rắn, Tehran đang tìm cách tránh mở thêm một mặt trận mới trong bối cảnh khu vực vốn đã bất ổn.

Nhiều nhân vật trong bộ máy chính trị Iran mô tả vụ tấn công là một phần của chiến lược rộng lớn hơn do Mỹ và Israel thúc đẩy nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Theo họ, Iran cần thận trọng để không phản ứng theo cách có thể phục vụ mục tiêu của các đối thủ.

Mohsen Sani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho rằng vụ tấn công nhằm vào tàu Iran và các cuộc không kích gần đây nhằm vào lực lượng Huy động Nhân dân ở Iraq cần được nhìn nhận trong cùng một khuôn khổ chiến lược.

“Mỹ đang cố gắng theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua những lực lượng ủy nhiệm như Ukraine và Saudi Arabia”, ông nói với trang tin bảo thủ Tabnak.

Cựu Đại sứ Iran tại Kuwait Mohammad Irani cũng cáo buộc Israel đang khuyến khích Kiev mở thêm một mặt trận đối đầu với Tehran. Ông cho rằng sự phối hợp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể báo hiệu sự hình thành của một mặt trận mới hoặc sự chuẩn bị cho một trật tự khu vực khác.

Tuy nhiên, ông Irani nhấn mạnh Iran cần tránh những hành động có thể kéo thêm nhiều quốc gia vào cuộc xung đột.

“Nếu Iran quyết định đáp trả ngay lập tức, mọi hệ quả và các phương án mà đối phương có thể sử dụng chống lại chúng ta đều phải được tính đến”, ông nói, đồng thời cảnh báo một phản ứng thiếu cân nhắc có thể giúp các đối thủ tăng cường đoàn kết.

Theo ông, dưới sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel hiện bị hạn chế phần nào về khả năng hành động. Vì vậy, các đối thủ có thể muốn lôi kéo thêm một bên thứ ba vào cuộc đối đầu, khiến xung đột vượt ra ngoài phạm vi khu vực và mang tính quốc tế.

Nour News, cơ quan truyền thông có quan hệ gần gũi với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho rằng các động thái của Ukraine nằm trong một chiến lược phối hợp của Mỹ, trải dài “từ Yemen đến biển Caspi”, nhằm gia tăng áp lực lên Iran và tạo thêm thời gian để Israel phục hồi về quân sự và chính trị.

Trong một bài bình luận khác, Nour News cho rằng việc Kiev sau đó tiếp cận ngoại giao, trong đó Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cam kết với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng Kyiv không muốn leo thang, phản ánh sự lo ngại trước năng lực răn đe của Tehran hơn là một nỗ lực hòa giải thực sự.

Báo bảo thủ Resalat cũng nhận định Washington đang tìm cách sử dụng Ukraine như một lực lượng ủy nhiệm mới chống Iran. Tờ báo cảnh báo căng thẳng leo thang tại biển Caspi có thể khiến Nga bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, nhật báo bảo thủ ôn hòa Jomhouri-ye Eslami kêu gọi Tehran không rơi vào “cái bẫy của phương Tây”. Theo tờ báo, giảm căng thẳng với Kiev sẽ phục vụ lợi ích của Iran tốt hơn so với việc mở thêm một mặt trận.

Javid Ghorbanoghli, cựu Đại sứ Iran tại Nam Phi, cho rằng khả năng Ukraine tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công tương tự là không cao, bởi Tehran đã phát tín hiệu sẽ đáp trả nếu sự việc tái diễn.

“Iran khó có khả năng muốn mở rộng chiến tranh. Tehran cũng không muốn quan hệ vốn đã căng thẳng với các nước châu Âu tiếp tục xấu đi", ông nói.

Theo ông, giới lãnh đạo Iran đang cố tránh mở thêm các mặt trận có thể tạo ra sức ép chính trị và kinh tế mới.

Nhà phân tích Nga học Rouhollah Modabber cho rằng, vụ tấn công nhằm phá hoại Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc – Nam và làm suy yếu hợp tác kinh tế của Iran tại khu vực biển Caspi. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Zelensky đã công khai nhận trách nhiệm về vụ việc nhằm tìm kiếm thêm hỗ trợ quân sự và tài chính từ Mỹ.

Dù các cáo buộc trên chưa được kiểm chứng độc lập trong bài viết, thông điệp nổi bật từ Tehran là sự thận trọng: Iran có thể duy trì lập trường cứng rắn, nhưng dường như chưa muốn biến vụ việc thành một cuộc đối đầu mới với Ukraine hay mở rộng chiến sự ra ngoài khu vực.