Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng

Sáng nay 3/11, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Quốc hội dự thảo Luật Thương mại điện tử trước Quốc hội. Dự luật được thiết kế bao gồm 7 chương, 48 điều.

Tại dự thảo Luật, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin. Theo tờ trình, các nhóm trách nhiệm chung của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử gồm minh bạch thông tin, báo cáo trực tuyến định kỳ, kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật, lưu trữ thông tin giao dịch.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

Về minh bạch thông tin, dự thảo quy định nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm các thông tin sau được công bố công khai và minh bạch. Trong đó, thông tin công khai gồm: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán (đây là một điểm mới so với nghị định, phải hiển thị thông tin của người bán); thông tin về hàng hóa, dịch vụ; nội dung cơ bản về điều kiện hoạt động công khai trên nền tảng thương mại điện tử.

Về báo cáo trực tuyến định kỳ, dự thảo nêu rõ thông qua nền tảng quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp TMĐT là các nền tảng số lớn, dự luật quy định các nền tảng này phải thực hiện báo cáo trực tuyến về kết quả gỡ bỏ theo thời gian thực thông qua nền tảng quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Dự thảo Luật TMĐT quy định, nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin trước khi hiển thị trên nền tảng; rà soát, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh. Ngoài ra nền tảng thương mại điện tử phải lưu trữ thông tin giao dịch bao gồm thông tin về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đăng tải.

Về nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch trên nền tảng TMĐT, dự thảo Luật quy định trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Về hoạt động bán hàng livestream, dự luật quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản nền tảng thương mại điện tử. Cụ thể, chủ nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Với người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Với người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Người bán hàng, livestream phải thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp pháp luật quy định phải xác nhận nội dung quảng cáo.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, dự thảo quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị liên kết. Có cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động của người tiếp thị liên kết. Ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật...

Thẩm tra dự thảo Luật, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng thương mại điện tử theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi.

Đồng thời, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình nền tảng thương mại điện tử, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng.

Với mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, Ủy ban đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi trách nhiệm của cơ quan chủ quản được xác định trên cơ sở có chức năng đặt hàng trực tuyến, livestream bán hàng gắn với đặt hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên nền tảng.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, theo cơ quan thẩm tra, cần quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện quy định theo nguyên tắc bảo đảm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế, tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể.