Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ hai, ngày 03/11/2025 10:31 GMT+7

Cấm người livestream đưa tin gian dối về sản phẩm khi bán hàng trên mạng

+ aA -
An Linh Thứ hai, ngày 03/11/2025 10:31 GMT+7
Để đảm bảo rõ trách nhiệm và ràng buộc thông tin người bán hàng trên thương mại điện tử, mạng xã hội, Luật Thương mại điện tử xây dựng quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng nay 3/11, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Quốc hội dự thảo Luật Thương mại điện tử trước Quốc hội. Dự luật được thiết kế bao gồm 7 chương, 48 điều.

Tại dự thảo Luật, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin. Theo tờ trình, các nhóm trách nhiệm chung của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử gồm minh bạch thông tin, báo cáo trực tuyến định kỳ, kiểm soát thông tin vi phạm pháp luật, lưu trữ thông tin giao dịch.

 Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

Về minh bạch thông tin, dự thảo quy định nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm các thông tin sau được công bố công khai và minh bạch. Trong đó, thông tin công khai gồm: Thông tin về chủ sở hữu; thông tin về người bán (đây là một điểm mới so với nghị định, phải hiển thị thông tin của người bán); thông tin về hàng hóa, dịch vụ; nội dung cơ bản về điều kiện hoạt động công khai trên nền tảng thương mại điện tử.

Về báo cáo trực tuyến định kỳ, dự thảo nêu rõ thông qua nền tảng quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp TMĐT là các nền tảng số lớn, dự luật quy định các nền tảng này phải thực hiện báo cáo trực tuyến về kết quả gỡ bỏ theo thời gian thực thông qua nền tảng quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Dự thảo Luật TMĐT quy định, nền tảng thương mại điện tử phải có cơ chế tự động kiểm duyệt thông tin trước khi hiển thị trên nền tảng; rà soát, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh. Ngoài ra nền tảng thương mại điện tử phải lưu trữ thông tin giao dịch bao gồm thông tin về hàng hóa, dịch vụ đã đăng tải trên nền tảng tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đăng tải.

Về nội dung cơ bản của hợp đồng giao dịch trên nền tảng TMĐT, dự thảo Luật quy định trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Về hoạt động bán hàng livestream, dự luật quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản nền tảng thương mại điện tử. Cụ thể, chủ nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Với người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Với người livestream bán hàng không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ. 

Người bán hàng, livestream phải thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp pháp luật quy định phải xác nhận nội dung quảng cáo.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, dự thảo quy định tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết phải định danh người tiếp thị liên kết. Có cơ chế theo dõi, giám sát hoạt động của người tiếp thị liên kết. Ngăn chặn, gỡ bỏ các liên kết cho hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật...

Thẩm tra dự thảo Luật, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm chủ quản các loại hình nền tảng thương mại điện tử theo hướng bảo đảm tính hợp lý, khả thi.

Đồng thời, phù hợp với đặc trưng của từng loại hình nền tảng thương mại điện tử, mức độ tham gia của nền tảng vào quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên nền tảng.

Với mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, Ủy ban đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi trách nhiệm của cơ quan chủ quản được xác định trên cơ sở có chức năng đặt hàng trực tuyến, livestream bán hàng gắn với đặt hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên nền tảng.

Về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết, theo cơ quan thẩm tra, cần quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật Thương mại điện tử.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện quy định theo nguyên tắc bảo đảm mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế, tạo lập môi trường cạnh tranh, bình đẳng, hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục đi ngang, người dân liệu còn xếp hàng mua vàng?

Thị trường
Giá vàng hôm nay 3/11: Tiếp tục đi ngang, người dân liệu còn xếp hàng mua vàng?

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Kinh tế
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đầu tư - Tài chính
Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đọc thêm

Vì sao trả lời 'cầm tinh con lừa', Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao trả lời "cầm tinh con lừa", Lưu Dung được Càn Long thăng quan 3 cấp?

Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao câu trả lời "cầm tinh con lừa" của Lưu Dung lại được vua Càn Long tán thưởng đến mức lập tức cho thăng chức như vậy?

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp
Ảnh

Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, xe cứu hỏa bất lực hú còi, học sinh trễ giờ vào lớp

Ảnh

Sáng 3/11, cơn mưa phùn dai dẳng kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện "chôn chân" nhích từng mét, nhiều học sinh trễ giờ vào lớp.

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị đã có bao nhiêu cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng đều bỏ lỡ?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bị từng có hơn một lần nắm trong tay cơ hội khôi phục nhà Hán nhưng cuối cùng đều không tận dụng được.

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc
Nhà đất

Thị trường thép Việt Nam phụ thuộc hơn 50% vào nguồn hàng Trung Quốc

Nhà đất

9 tháng năm 2025, Việt Nam nhập hơn 11,2 triệu tấn sắt thép trị giá gần 8 tỷ USD, trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc. Thị trường thép trong nước vẫn trầm lắng dù giá có dấu hiệu ổn định.

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam
Kinh tế

Gia cố bùn bằng khí nén - Giải pháp san lấp bền vững mở hướng mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam

Kinh tế

Công nghệ gia cố bùn khí nén K-DPM giúp san lấp ven biển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao chất lượng phát triển đô thị ven biển Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới
Nhà đất

Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới

Nhà đất

Ngày 3/11 tại Hà Nội, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng. Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư góp ý thẳng thắn với TP.HCM, hiến kế để tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Nhằm giúp TP.HCM có thể tiếp tục thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore vừa nêu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và các kiến nghị cụ thể.

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0
Thể thao

Tin sáng (3/11): Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0

Thể thao

Đóng góp của Công Phượng với Trường Tươi Đồng Nai là… con số 0; Mohamed Salah nhận được đề nghị lương 150 triệu euro/năm; Robert Lewandowski có thể sớm chia tay Barcelona; Tottenham sắp chi đậm để cải tổ hàng công; Bạn gái cũ của Lamine Yamal cặp kè với người mới.

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở núi tại xã Thượng Đức, một người dân tử vong khi đi tìm gia súc

Tin tức

Sáng 3/11, trên địa bàn xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến một người dân tử vong.

Khách quốc tế tấp nập trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khách quốc tế tấp nập trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Khách quốc tế tấp nập tại TP.HCM vào dịp cuối năm. Các địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Đường sách, chợ Bến Thành, phố ốc Vĩnh Khánh… đều nhộn nhịp, khách thích thú trải nghiệm văn hóa, ẩm thực tại TP.HCM.

Cử tri Hưng Yên phản ánh thị trường đầy hàng giả, sữa, thuốc kém chất lượng, Sở Công thương nói gì?
Thị trường

Cử tri Hưng Yên phản ánh thị trường đầy hàng giả, sữa, thuốc kém chất lượng, Sở Công thương nói gì?

Thị trường

Trước ý kiến của cử tri về việc xuất hiện hàng hóa giả mạo, kém chất lượng như thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh gây hoang mang, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên đã có câu trả lời chính thức về vấn đề liên quan.

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh
Nhà nông

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh

Nhà nông

Nhớ! Trong lần gặp gỡ tháng 12.1995, cán bộ tỉnh Tây Ninh và cánh phóng viên ai cũng tràn tới gần Chủ tịch Fidel Castro của Cuba khi xe của ông đã vào cổng trụ sở Tỉnh uỷ Tây Ninh. Nhưng người hâm mộ quá đông nên thật khó đến gần.

Nông dân xuất sắc, nhà khoa học nhà nông ấn tượng với phần trả lời, cam kết đồng hành từ Bộ trưởng NNMT
Video

Nông dân xuất sắc, nhà khoa học nhà nông ấn tượng với phần trả lời, cam kết đồng hành từ Bộ trưởng NNMT

Video

Nhiều nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông bày tỏ lời cảm ơn tới Chủ tịch HND Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Đức Thắng sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói 2025.

Tuấn Hưng: 'Tôi sẽ sống không phô trương và màu mè như ngày trẻ'
Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng: "Tôi sẽ sống không phô trương và màu mè như ngày trẻ"

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tuấn Hưng nói rằng, trải qua những thăng trầm, anh đã khác ngày xưa. Giờ đây anh sẽ sống là chính mình, không phô trương và màu mè như ngày trẻ.

Phước Hiệp (Đà Nẵng): Người dân đi qua nơi đất đá đang đổ sập, nước chảy cuồn cuộn
Media

Phước Hiệp (Đà Nẵng): Người dân đi qua nơi đất đá đang đổ sập, nước chảy cuồn cuộn

Media

Mặc dù lương thực, thuốc men đã được chính quyền hỗ trợ đầy đủ, nhiều người dân tại xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) vẫn phớt lờ cảnh báo, cố vượt qua điểm sạt lở chết người trên QL 14E.

Đà Nẵng: Lo lũ về, người dân đưa hàng trăm xế hộp đi tránh ngập từ tờ mờ sáng
Tin tức

Đà Nẵng: Lo lũ về, người dân đưa hàng trăm xế hộp đi tránh ngập từ tờ mờ sáng

Tin tức

Rạng sáng 3/11, sau một đêm mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư phía nam Đà Nẵng ngập trở lại, người dân lo lũ về nên vội vã đưa hàng trăm xế hộp đến nơi cao ráo để tránh ngập.

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục
Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

Gia đình

Đầu tuần mới từ ngày 3/11, 3 con giáp được trời ban phúc, không chỉ thu hút tài lộc dồi dào, mà còn mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
Pháp luật

Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
9

Pháp luật

Người phụ nữ ở TP.Huế bị cháu ruột đột nhập vào nhà lấy trộm tổng cộng 7,9 lượng vàng, gồm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng.

Nghi bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng, sinh viên năm cuối nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử
Chuyển động Sài Gòn

Nghi bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng, sinh viên năm cuối nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử

Chuyển động Sài Gòn

Thanh niên 22 tuổi đã để lại xe máy, đôi dép trên cầu Thủ Thiêm 1, nghi nhảy cầu tự tử. Trước đó, nam sinh này bị lừa 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng.

Nhà khoa học trăn trở bảo tồn loài sâm quý, có chất chống ung thư, Vụ trưởng của Bộ NNMT mời làm việc bàn giải pháp
Nhà nông

Nhà khoa học trăn trở bảo tồn loài sâm quý, có chất chống ung thư, Vụ trưởng của Bộ NNMT mời làm việc bàn giải pháp

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao tổ chức, nhà khoa học của nhà nông 2024 băn khoăn việc truy xuất nguồn gốc và bảo tồn một loài sâm quý, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã mời đại biểu làm việc ngay ngày hôm sau để tìm ra giải pháp.

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây 'lạnh gáy' mạnh cỡ nào?
Thế giới

Siêu ngư lôi hạt nhân mới của Nga khiến phương Tây "lạnh gáy" mạnh cỡ nào?

Thế giới

Poseidon là một phần trong "vũ khí siêu cấp" của Nga nhằm giành ưu thế quân sự với phương Tây. Theo tuyên bố từ Moscow, vũ khí này có thể nhấn chìm các thành phố ven biển.

Tìm nhà đầu tư có trình độ, năng lực để xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Lâm Đồng
Kinh tế

Tìm nhà đầu tư có trình độ, năng lực để xây dựng khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Lâm Đồng

Kinh tế

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan vừa có chuyến kiểm tra thực tế để chuẩn bị khởi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng.

'Trăm phương nghìn kế' đưa Vovinam vươn tầm quốc tế
Thể thao

"Trăm phương nghìn kế" đưa Vovinam vươn tầm quốc tế

Thể thao

Vovinam đang từng bước phát triển mạnh mẽ, Liên đoàn Vovinam thế giới có tham vọng đưa tinh hoa Việt Võ Đạo chính thức hòa nhập vào dòng chảy của thể thao Olympic quốc tế.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI sau khi thành bão số 13 sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI sau khi thành bão số 13 sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía biển Đông và đang tăng cấp. Dự báo, sau khi thành bão số 13, bão sẽ lên cấp 14, giật cấp 17, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực giữa Biển Đông.

Tín dụng 2 tháng cuối năm hướng tới bơm vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng đúng mục tiêu
Kinh tế

Tín dụng 2 tháng cuối năm hướng tới bơm vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng đúng mục tiêu

Kinh tế

Để cán đích tăng trưởng kinh tế năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung triển khai các giải pháp tiền tệ - tín dụng theo hướng trọng tâm, trọng điểm hơn trong những tháng cuối năm.

Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm
Xã hội

Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm

Xã hội

Sáng 3/11, Công an xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng đã kịp thời triển khai lực lượng, vượt lũ cứu giúp một người dân bị đột quỵ, đưa đi cấp cứu an toàn giữa điều kiện mưa lớn, nước dâng cao.

Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev
Thế giới

Một nhà báo người Đức kinh hoàng trước tình hình ở Kiev

Thế giới

Người dân Ukraine lo sợ sẽ phải chịu đựng cái lạnh giá mùa đông này do chính phủ không hành động về vấn đề cung cấp năng lượng, nhà báo người Đức kiêm phó tổng biên tập tờ Bild Paul Ronzheimer nói với tờ Die Welt.

Đà Nẵng: Hàng loạt ô tô chết máy khi cố gắng vượt qua đoạn đường nước sâu
Media

Đà Nẵng: Hàng loạt ô tô chết máy khi cố gắng vượt qua đoạn đường nước sâu

Media

Mưa lớn kéo dài khiên nhiều khu vực ở thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Hàng trăm phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc, người dân di chuyển rất khó khăn.

Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập Thái Bình), cả làng này làm đậu phụ kiểu gì mà vạn người mê, tan mịn?
Nhà nông

Xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (sau sáp nhập Thái Bình), cả làng này làm đậu phụ kiểu gì mà vạn người mê, tan mịn?

Nhà nông

Trong căn bếp nhỏ làm đậu phụ làng Kênh của ông Trần Văn Khải, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Thần Khê thuộc địa phận huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) mùi đậu nồng nàn lan khắp không gian. Ông Khải tâm sự: Tôi làm nghề đậu phụ làng Kênh hơn 20 năm. Ngày nào cũng vậy, 3 giờ sáng cả nhà đã dậy làm đậu.

Từ năm 2025, UBND cấp xã chứng thực các loại giấy tờ nào?
Bạn đọc

Từ năm 2025, UBND cấp xã chứng thực các loại giấy tờ nào?

Bạn đọc

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thực hiện chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài…

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

5

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?