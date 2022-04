Ngày 15/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái thông tin, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: Vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra tại thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào ngày 30/12/2020; sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ tháng 10 - 12/2020.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái xác định: Lợi dụng hợp đồng nổ mìn phá đá làm đường vào mỏ tại Núi Ngàng, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Lăng Đức Hân đã cùng đồng phạm sử dụng gần 3 tấn vật liệu nổ để khai thác trái phép quặng chì, kẽm trong các hầm lò có sẵn tại mỏ Núi Ngàng, với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 5/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Tiến Hùng (SN 1984, trú tại tổ 10, phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự.

Ngày 6/4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can trên. Được biết, Đinh Tiến Hùng là cán bộ công tác tại Tỉnh đoàn Yên Bái.