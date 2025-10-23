Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nông dân Cuba trồng lúa, giống lúa của Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình hợp tác trồng lúa ở Cuba do doanh nghiệp Việt Nam và người nông dân Cuba hợp tác, trên các cánh đồng lúa trĩu bông, nặng hạt rộng bát ngát tại huyện Los Palacios tỉnh Pinar del Rio của Cuba (quốc gia Mỹ Latinh, vùng Caribe) đã bước vào vụ gặt lúa.