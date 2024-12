Cận cảnh 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối và hàng loạt siêu xe vụ bắt Tiktoker Mr Pips

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm và 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.