Cận cảnh 9 cá thể hổ, có con nặng tới 3 tạ ở Thanh Hóa chờ chuyển giao

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Sau đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngập úng, sạt lở cục bộ, một số vị trí lưới điện chỉ mới được khắc phục tạm thời. Trong bối cảnh đó, PC Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, vừa triển khai xử lý hậu quả mưa lũ, vừa chủ động chuẩn bị phương án ứng phó bão số 13 - Kalmaegi được dự báo ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng.