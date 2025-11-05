Chủ đề nóng

Cận cảnh 9 cá thể hổ, có con nặng tới 3 tạ ở Thanh Hóa chờ chuyển giao

9 cá thể hổ đang được một cơ sở ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa nuôi nhốt vẫn khỏe mạnh bình thường và được gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao vô điều kiện cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.
Cận cảnh 9 cá thể hổ ở Xuân Tín (Thanh Hóa) trong khi chờ đợi chuyển giao cho cơ sở có đủ điều kiện tiếp nhận. Clip: Hữu Dụng
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện chủ của 9 cá thể đang được một cơ sở nuôi nhốt ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý chuyển giao, không nhận tiền bồi hoàn, hỗ trợ cho những đơn vị đủ điều kiện.
Theo đó, tháng 9/2025, sau khi nhận được văn bản của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về tăng cường quản lý cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (chủ cơ sở nuôi hổ). Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ 9 cá thể đã trưởng thành cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ.
Câu chuyện nuôi hổ ở xã Xuân Tín bắt đầu từ năm 2007, khi hai hộ dân là ông Nguyễn Mậu Chiến và ông Nguyễn Đình Tư mua 15 con hổ con, mỗi con nặng 3-4kg, từ khu vực biên giới Việt – Lào mang về nuôi. Thời điểm đó, việc nuôi nhốt hổ chưa được cấp phép nên cả hai bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Tuy nhiên, các quy định khi đó không yêu cầu tịch thu động vật nuôi trái phép, khiến chính quyền địa phương không có cơ sở thu hồi.
Sau khi nộp phạt, 2 hộ dân tiếp tục nuôi hổ dưới sự giám sát của chính quyền. Năm 2012, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cấp giấy phép cho ông Chiến với mục đích "nuôi sinh trưởng, sinh sản, bảo tồn", thời hạn 5 năm.
Đến năm 2017, giấy phép hết hiệu lực và không được gia hạn. Từ đó, ông Chiến vẫn duy trì việc nuôi nhốt mà không có giấy tờ hợp pháp. Dù nhiều lần những tổ chức bảo tồn kiến nghị tịch thu, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý, bởi những cá thể hổ này không thuộc diện bắt buộc tịch thu theo quy định cũ.
Hiện đàn hổ của gia đình ông Chiến ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa còn lại 9 cá thể trưởng thành (3 cái, 6 đực), trọng lượng trung bình 180kg/con, con lớn nhất gần 300kg.
Theo ông Trình Đình Bạch (người trông coi đàn hổ hơn 10 năm này) cho biết, chi phí nuôi dưỡng là gánh nặng lớn, mỗi ngày một con hổ ăn 8-9kg thịt, tính ra mỗi ngày dàn hổ ăn hết tiền triệu. “Chúng tôi chỉ mong sớm bàn giao cho một cơ sở đủ điều kiện để họ chăm sóc tốt hơn”, ông Trịnh Đình Bạch nói.
Cũng theo ông Bạch hiện đại diện của Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Đặng Vinh có địa chỉ ở xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến gia đình làm việc xin được tiếp nhận. Hiện gia đình và công ty đang hoàn tất các hồ sơ, giấy tờ liên quan để chuyển giao đàn hổ cho công ty này.
Trong thời gian chờ bàn giao, hiện gia đình ông Chiến (chủ trại) vẫn chăm sóc và đảm bảo an toàn cho đàn hổ cẩn thận.
Toàn cảnh trang trại nuôi nhốt 9 cá thể hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa.

