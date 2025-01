Cận cảnh biệt thự của cặp vợ chồng sản xuất, tuồn hàng chục ngàn tấn phân bón giả ra thị trường

Khám xét trụ sở và kho sản xuất của 2 công ty do vợ chồng Chánh, My làm Tổng Giám đốc, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ hơn 10.200 bao phân bón NPK với tổng trọng lượng hơn 513 tấn; thu giữ hơn 4.000 tấn nguyên liệu sản xuất nghi là phân bón giả cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách liên quan. Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, tạm giữ gần 850 tấn các sản phẩm nghi là phân bón giả mà Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương và Công ty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA đã sản xuất bán ra thị trường Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số lượng phân bón do Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương và Công ty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA sản xuất là phân bón giả. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đại lý nhanh chóng giao nộp phân bón đã mua từ 2 công ty trên cho cơ quan chức năng gần nhất. Clip: Chinh Hoàng