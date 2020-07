Cận cảnh chuyến bay "đặc biệt" đưa phi công người Anh về nước

Phi công người Anh (bệnh nhân nhiễm dịch covid-19 ca thứ 91) được đưa tới sân bay.

Xe cấp cứu chở phi công người Anh tới sân bay.

Phi công người Anh chuẩn bị lên máy bay.

Phi công người Anh được các thành viên của tổ bay hỗ trợ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa những gì tốt nhất để chuyến bay đưa phi công người Anh về nước an toàn.

Phi công người Anh được hỗ trợ lên máy bay.

Nét mặt tỉnh táo của phi công người Anh.

Tổ bay và đội ngũ y tế bên cạnh phi công người Anh.

Lý do khiến phi công người Anh không thể được bay thẳng từ TP HCM đi London, là do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên nhà chức trách chỉ cấp phép cho bay Hà Nội - London vào ngày 12/7. Do vậy, không còn cách nào khác, phi công người Anh phải bay từ TP HCM ra sân bay Nội Bài -TP Hà Nội để được nối chuyến đi châu Âu khởi hành từ Hà Nội vào lúc rạng sáng ngày 12/7.



Tổ bay gồm 22 thành viên toàn bộ là người Việt đồng hành cùng nam phi công người Anh trên chuyến bay kéo dài khoảng 15 tiếng, với 1 điểm dừng là Frankfurt - Đức. Trong số 22 thành viên phi hành đoàn có 6 phi công và 16 tiếp viên. Cơ trưởng chỉ huy chuyến bay là Đào Nguyên Sơn.

Chuyến bay đưa phi công người Anh về nước được thực hiện bởi hãng hàng không Vietnam Airlines, người cầm lái chuyến bay trên chặng đầu hồi hương của nam phi công này là cơ trưởng Narwade Nitin Shriam mang quốc tịch Ấn Độ.

Trên chuyến bay, phi công người Anh được bố trí ngồi khoang thương gia và đảm bảo các dịch vụ hàng không, y tế tốt nhất trong suốt hành trình. Hãng hàng không cũng sắp xếp ghế đồng hạng cho 3 bác sĩ đi cùng, bố trí vị trí để 6 bình ô xy trên khoang phục vụ cho phi công này trên hành trình bay từ Hà Nội tới London.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, phi công người Anh được vận chuyển từ ga quốc nội sang ga quốc tế để nối chuyến đi London và đưa lên máy bay bằng băng ca chuyên dụng. Chuyến bay được Vietnam Airlines khai thác bằng "siêu máy bay" Boeing 787.

Theo đại diện Vietnam Airlines, phi công người Anh là phi công thuộc đội bay Boeing 787 của Vietnam Airlines, qua đó, chuyến bay hồi hương của phi công này chúng tôi khai thác Boeing 787 với ý nghĩa tạm biệt ông bằng chính chiếc máy bay mà ông từng trực tiếp khai thác.