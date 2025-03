Do cua giống có kích thước chỉ bằng hạt tiêu, hạt dưa nên chủ trại giống thuỷ sản ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phải dùng chân nhang để đếm chúng trên dĩa cho khách hàng chứng kiến, mỗi lần là 5 con cua giống. Dù vậy, 1.000 con cua giống thì người đếm chỉ mất khoảng 6 phút là xong. Ảnh: An An