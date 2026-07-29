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Thứ tư, ngày 29/07/2026 19:05 GMT+7

Cận cảnh điểm sạt lở nguy hiểm trước trụ sở UBND một xã ở Cần Thơ

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Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 29/07/2026 19:05 GMT+7
Đoạn đường trước UBND xã Đại Hải, TP Cần Thơ đang bị sạt lở, sụt lún nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Điều đáng nói, đoạn đường này có hàng nghìn người dân qua lại mỗi ngày, nơi tập trung đông người dân buôn bán, giao thương.
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Đoạn đường trước UBND xã Đại Hải (thuộc đường tỉnh 932C; TP Cần Thơ) đang bị sạt lở, sụt lún nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Đoạn đường trước trụ sở UBND xã Đại Hải, TP Cần Thơ đang bị sạt lở, sụt lún nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Ảnh: H.X

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sạt lở, sụt lún nặng có chiều dài khoảng 250 m. Tại khu vực này có đoạn bờ kè bên ngoài và đường tỉnh 932C nằm phía trong.

Theo đó, mé sông thuộc đoạn bờ kè đã bị xô lệch ra phía ngoài từ 0,1 đến 0,9 m, nhiều cấu kiện bê tông cốt thép nứt gãy, đà neo kè bị phá hỏng, tạo thành các vết nứt kéo dài.

Còn đường tỉnh 932C thì có khoảng một nửa mặt đường bị sụt lún từ 0,2 đến 0,5 m.

Đáng nói, đoạn đường này có hàng nghìn người dân qua lại mỗi ngày (đây là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Mang Cá với các địa phương lân cận).

Khu vực sạt lở, sụt lún nặng trước trụ sở UBND xã Đại Hải có chiều dài khoảng 250 m. Ảnh: H.X

Phía bên trong sạt lở còn có trụ sở UBND xã Đại Hải, Trường Tiểu học Đại Hải 2, Trường Trung học cơ sở Đại Hải 2 và khu chợ Mang Cá - nơi tập trung đông người dân buôn bán, giao thương hằng ngày.

Lãnh đạo UBND xã Đại Hải cho biết, tuyến kè trước UBND xã được đầu tư từ năm 2013, thời điểm đó lưu lượng phương tiện và mật độ dân cư còn thấp.

Những năm gần đây, số lượng phương tiện, nhất là xe có tải trọng lớn lưu thông tăng đáng kể, trong khi kết cấu ban đầu của tuyến kè chủ yếu đáp ứng phương tiện nhỏ nên chịu áp lực vượt thiết kế, góp phần làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

"Đây là khu vực trung tâm của xã, có hai trường học, trạm y tế, chợ và trụ sở UBND xã. Điều đáng lo nhất là sự an toàn của người dân và học sinh vì mỗi ngày có rất đông người lưu thông qua tuyến đường này" - ông Dương Chí Nguyện - Chủ tịch UBND xã Đại Hải cho biết.

Không chỉ sạt lở, sụt lún tuyến đường tỉnh 932C trước trụ sở UBND xã Đại Hải, khu vực bến phà Mang Cá cũ cũng đang trong tình trạng báo động. Điểm sạt lở tại đây có chiều dài khoảng 20 m, rộng khoảng 8 m, làm hư hỏng hoàn toàn bờ kè bê tông cốt thép.

Tuyến kè trước trụ sở UBND xã Đại Hải được đầu tư từ năm 2013. Ảnh: H.X

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đại Hải, vụ sạt lở tại bến phà cũ xảy ra vào rạng sáng 26/6 đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến đường Mang Cá - Đại Thành, tuyến giao thông chính kết nối xã Đại Hải với phường Ngã Bảy.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây phản quang, dựng rào chắn và tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo ông Nguyện, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã đã xảy ra 17 điểm sạt lở, làm ảnh hưởng đến nhiều công trình và nhà dân, trong đó có ba điểm sạt lở lớn.

Đối với các vị trí đặc biệt nguy hiểm, địa phương đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó trước mắt nhằm hạn chế rủi ro. Các điểm sạt lở nhỏ còn lại đang được rà soát để sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương gia cố tạm thời.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của xã là quy mô thiệt hại vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương, riêng các điểm sạt lở lớn ước thiệt hại khoảng 30-35 tỷ đồng.

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