Ngày 7/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây. Theo đó, Thành phố thống nhất với phương án mở rộng mặt cắt ngang tuyến đường Quảng An - Từ Hoa do Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận Tây Hồ đề xuất. Trong ảnh là khu vực bán đảo Quảng An, nơi đường Từ Hoa - Quảng An chạy men theo hồ Tây và hồ Thủy Sứ - Đầm Trị. Trong đó có phương án làm cầu nối với hồ Đầm Trị với hồ Thủy Sứ.