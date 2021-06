Cận cảnh xe bán tải Nissan Navara bản VL 4x2 tại đại lý

Nissan Navara 2021 được bán ra tổng cộng 4 phiên bản khác nhau gồm: 2WD tiêu chuẩn, 2WD Cao cấp, 4WD Cao cấp và PRO4X, đi kèm với giá bán lần lượt từ 748, 845, 895 và 945 triệu đồng. Với nhu cấu sử dụng phục vụ cho gia đình, kết hợp với sử dụng phục vụ công việc, thì phiên bản một cầu số tự động – Navara 2WD Cao Cấp chắc chắn sẽ được nhiều khách hàng đang có ý định mua Navara 2021 quan tâm.

Nissan Navara 2021 phiên bản 2WD Cao cấp sở hữu khoảng sáng gầm 225mm, cao nhất so với 3 phiên bản còn lại có khoảng sáng gầm 220mm. Phiên bản này được trang bị đèn pha 4 bi-LED, tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch tương tự phiên bản 4WD Cao Cấp, lớn hơn mâm 17 inch ở phiên bản tiêu chuẩn.

Về nội thất, so với phiên bản một cầu tiêu chuẩn sử dụng ghế Nỉ, thì phiên bản một cầu cao cấp sử dụng ghế Da, đặc biệt là ghế lái chỉnh điện 8 hướng – trang bị không tìm thấy phiên bản PRO4X ghế lái chỉnh Cơ. Xe đi kèm với điều hoà tự động 2 vùng độc lập, màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm. Hỗ trợ lái với cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ.

Nissan Navara 2021 được trang bị động cơ dầu 4 xy lanh, dung tích 2.5L tăng áp, cho công suất tối đa 188 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm có được tại 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua ộp số tự động 7 cấp (7AT) đối với phiên bản này. Trong khi các phiên bản cao hơn sử dụng hệ dẫn động hai cầu bán thời gian. Động này này dùng chung cho tất cả các phiên bản.

Nissan Navara 2021 sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, đây là điểm khác biệt của dòng xe bán tải này so với các đối thủ trong phân khúc sử dụng hệ thống treo sau lá nhíp. Xe đi kèm với các hệ thống an toàn chủ động như phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống khởi hành ngang dốc. Nhìn chung, trang bị trên phiên bản Navara 2WD Cao cấp khá đủ dùng.

Nếu so sánh với các đối thủ, giá bán của Navara bản cao cấp 1 cầu đang có giá bán 845 triệu đồng khá cao so với lựa chọn Ford Ranger bản một cầu số tự động XLS 2.2 AT 4x2 đang có giá bán 650 triệu đồng hay Toyota Hilux 2.4 AT 4x2 đang có giá 674 triệu đồng chung cấu hình một cầu số tự động.

Mức giá 845 triệu đồng của Navara 2021 phiên bản 2WD Cao cấp đủ đề người mua tìm đến Ford Ranger Limited (LTD) hai cầu số tự động (2.0 4x4 AT) có giá 799 triệu đồng. Nissan Navara phiên bản 2WD Cao cấp là một gợi ý dành cho khách hàng đang dự định mua bán tải Nhật bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu để phục vụ gia đình. Ưu tiên lựa chọn bản một cầu vì nhu cầu sử dụng thường xuyên đi đường trường và kiểu dáng thiết kế mới.