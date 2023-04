Cần có cái nhìn khách quan về dự án Samten Hills DaLat

Liên quan đến những thông tin lùm xùm xung quanh dự án không gian tham quan văn hóa tâm linh Samten Hills DaLat vừa qua được dư luận quan tâm, chiều ngày 25/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về dự án này.

Ông Ngô Văn Ninh – Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án này có quy mô 200ha, là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh. Dự án này do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát làm chủ đầu tư với mục tiêu trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng; trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa kết hợp tham quan, du lịch văn hóa trải nghiệm.

Ông Ngô Văn Ninh, người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về dự án Samten Hills DaLat. Ảnh: Văn Long.

Tại dự án này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và có 4 lần điều chỉnh. Tại lần điều chỉnh thứ 3, thì đã thống nhất cho chủ đầu tư bổ sung mục tiêu "tham quan, du lịch văn hóa tâm linh". Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư không thành lập cơ sở tôn giáo, không tổ chức sinh hoạt tôn giáo, không vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các quy định của pháp luật.

Hiện nay, Công ty Kim Phát đã hoàn thành việc trồng rừng, chăm sóc rừng trên diện tích gần 138ha với các loại cây như: Sao, dầu, dổi, xưa, gõ, lát..., đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi bò và sản xuất sữa bò. Ngoài ra, vào tháng 5/2021, doanh nghiệp đã khánh thành, đi vào hoạt động khu nhà máy sản xuất sữa với diện tích gần 9.000m2.

Hàng ngàn người dân mỗi ngày đến Samten Hills DaLat tham quan. Ảnh: Văn Long.

Tại phân khu F, chủ đầu tư đã xây dựng 17/17 hạng mục công trình với diện tích trên 6.000m2. Các hạng mục này gồm: Nhà trưng bày tượng Phật và các sự tích Phật giáo, nhà khách 1,2; tháp biểu tượng Phật giáo - Kinh luân; nhà trưng bày Phật giáo – Kinh luân... đưa vào đón khách từ năm 2023. Đây chính là không gian văn hóa tâm linh Samten Hills DaLat.

Quá trình đầu tư, chủ đầu tư đã nhiều lần bị cơ quan chức năng huyện Đơn Dương và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện có sai phạm, xây dựng sai phép, không phép và đã xử lý, xử phạt theo quy định.

Liên quan đến thông tin không gian văn hóa tâm linh Samten Hills DaLat có kiến trúc giống chùa và hoạt động tôn giáo, ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây không phải là chùa, không được sinh hoạt tôn giáo hay tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại điểm du lịch này.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng như nhà đầu tư khẳng định Samten Hills DaLat không phải là chùa và không sinh hoạt tôn giáo. Ảnh: NĐT.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, khu vực Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát triển khai dự án là vùng đất đai cằn cỗi, đời sống của người dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Từ khi dự án đi vào hoạt động, khu vực này đã nhộn nhịp du khách, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, cải thiện kinh tế, thu nhập cho người dân.

"Tôi đã hỏi chủ một quán cơm ở gần đó, chủ quán cho biết trước đây mỗi ngày chỉ quán được 30-40 đĩa cơm, nay đã bán được hàng trăm đĩa.", ông Hoài nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Thiều thông tin về việc chấp hành pháp luật trong khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh tại Samten Hills DaLat. Ảnh: Văn Long.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Văn Thiều - Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Khu vực dự án trước đây là vùng di dân của bà con dân tộc thiểu số. Từ khi dự án hoạt động, chất lượng cuộc sống của bà con được nâng lên. An ninh tôn giáo, dân tộc được đảm bảo, có sự tiến triển tích cực, không bị các đối tượng phản động, đối lập lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tại khu vực này cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện người nước ngoài nào vi phạm, liên quan đến pháp luật nhà nước".

Đại bảo tháp Kinh luân trong khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh tại Samten Hills DaLat được du khách đến tham quan. Ảnh: Văn Long.

Đại diện Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Kim Phát khẳng định, các hoạt động tại khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh tại Samten Hills DaLat là phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, công ty đã phối hợp thực hiện đầy đủ các thủ tục về xin phép tổ chức và đã được cho phép từ chính quyền địa phương. Samten Hills DaLat không phải là chùa, không tổ chức sinh hoạt tôn giáo mà là Khu vực tham quan du lịch văn hóa tâm linh, trực thuộc dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng; trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa kết hợp tham quan, du lịch văn hóa trải nghiệm đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng.