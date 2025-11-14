TP.HCM tìm hướng quản lý căn hộ cho thuê ngắn hạn, đảm bảo quyền lợi cư dân

Nhiều ý kiến không tán thành cho thuê căn hộ ngắn hạn

Đầu năm 2025, TP.HCM đã ban hành quy định cấm cho thuê căn hộ để kinh doanh lưu trú du lịch. Theo đó, với căn hộ chung cư, quy định chỉ sử dụng vào mục đích cho thuê để ở, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác (lưu trú du lịch ngắn ngày, Airbnb...). Ngoài ra, chủ nhà cho thuê phải ký hợp đồng với khách thuê.

Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các chủ nhà, hộ kinh doanh mô hình này. Khảo sát của PV Dân Việt, nhiều chủ nhà, những người cho thuê dịch vụ Airbnb phải chủ động tìm khách thuê dài hạn, thay vì cho thuê ngắn hạn như trước đây. Trong đó, nhà đầu tư đang cho thuê hay liên kết với bên thứ 3 để kinh doanh hình thức trên đã phải giảm giá để tìm khách thuê dài hạn.

Trước vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, báo cáo các ý kiến xoay quanh hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn trên địa bàn. Đây là nội dung được nhiều chủ sở hữu, ban quản trị và đơn vị vận hành chung cư phản ánh trong thời gian gần đây.

TP.HCM đã ban hành quy định cấm cho thuê căn hộ để kinh doanh lưu trú du lịch. Ảnh: Gia Linh

Theo sở này, các phản ánh chủ yếu liên quan đến việc một số chủ căn hộ khai thác lưu trú du lịch, cho thuê theo mô hình ngắn ngày. Nhiều ý kiến bày tỏ chưa đồng thuận với đề xuất thí điểm loại hình này, đồng thời đề nghị không điều chỉnh các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng căn hộ để ở.

Trong những phản hồi gửi đến Sở Xây dựng, có nhiều kiến nghị đề nghị giữ nguyên quy định tại Quyết định 26/2025 của UBND TP.HCM, theo đó không cho phép sử dụng căn hộ chung cư làm cơ sở lưu trú ngắn hạn dưới bất kỳ hình thức nào. Các ý kiến cho rằng quy định này góp phần đảm bảo môi trường sinh hoạt ổn định và phù hợp với chức năng của nhà ở.

Một số phản ánh cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng căn hộ sai mục đích, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và sự ổn định trong các tòa nhà.

Từ những nội dung được góp ý, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM giao đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát và bổ sung các quy định liên quan vào bản sửa đổi Quyết định 26/2025. Việc này nhằm làm rõ hơn cách thức quản lý hoạt động cho thuê ngắn hạn nếu được áp dụng trong tương lai.

Tranh cãi về pháp lý của dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn

Bên cạnh ý kiến từ địa phương, trước đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cũng có văn bản gửi Bộ Tư pháp nhằm rà soát các vướng mắc liên quan Luật Nhà ở 2023 khi áp dụng vào thực tế.

Trong bản tổng hợp của Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), cơ quan này cho biết pháp luật hiện hành xác định căn hộ để ở không được sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên, các văn bản chưa có quy định cụ thể thế nào là thời hạn cho thuê ngắn ngày, hoặc giới hạn số ngày được phép.

Theo phân tích, dịch vụ như Airbnb thực chất vẫn là hình thức cho thuê để ở, và pháp luật không cấm chủ sở hữu cho thuê tài sản của mình. Trong khi đó, cho thuê dài hạn được phép nhưng cho thuê dưới 30 ngày lại bị xem xét cấm, dẫn đến một số ý kiến cho rằng quy định này chưa thật sự thống nhất.

Nhiều tranh cãi về dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn. Ảnh: Gia Linh

Một số kiến nghị cho rằng mô hình lưu trú ngắn hạn có thể phát sinh ảnh hưởng đến cư dân khác, song thay vì cấm hoàn toàn, có thể áp dụng các điều kiện quản lý như đăng ký kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự hoặc phòng cháy chữa cháy nhằm phù hợp với thực tế sử dụng.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, các đề xuất cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét ban hành quy định cụ thể hơn nhằm quản lý hoạt động lưu trú ngắn ngày trong chung cư, đồng thời cân nhắc chế tài phù hợp nếu tiếp tục cấm mô hình này.

Trả lời các nội dung trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết sẽ rà soát, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung quy định trong thời gian tới. Cục cũng khẳng định việc quản lý nhà chung cư hiện vẫn được thực hiện theo Luật Nhà ở 2023 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã nhiều lần có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng góp ý và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 26/2025/QĐ-UBND ngày 27/2/2025 của UBND TP.HCM đối với mô hình lưu trú ngắn ngày trong nhà chung cư theo ứng dụng Airbnb. Mục đích để vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và cư dân trong nhà chung cư.

Theo HoREA, TP.HCM hiện có hơn 8.740 căn hộ tại 24 tòa nhà chung cư đang cho thuê ngắn hạn. Quy định cấm cho thuê đã khiến nhiều chủ nhà rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”.