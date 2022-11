Chủ nhân căn hộ đẹp (studio mới, rộng 60m2) là Hoàng Mai Phương, sinh năm 2001 đến từ Hải Phòng. Hiện tại cô đang học năm 3 trường đại học Fordham ở New York.

Căn hộ cô đang thuê cách trường tầm 30 phút đi tàu, nhưng bù lại khá tiện ích và là một khu khá an toàn nằm ở khu trung tâm thành phố New York và được phép nuôi thú cưng.

"Mình đã khá vất vả để tìm được căn hộ này vì chi phí thuê nhà ở New York khá đắt đỏ, tiền thuê nhà một tháng của mình là $3400 (khoảng 81 triệu, chưa bao gồm tiền điện, nước và wifi). So với những căn hộ ở New York, thì mình thấy giá thuê nhà hiện tại của mình ở mức trung bình và mình nhận thấy số tiền bỏ ra khá là xứng đáng với giá trị mà căn hộ mang lại, và mình khá hài lòng về nơi này". Mai Phương nói.

Nhiều người coi nhà thuê chỉ là chỗ ở tạm, không đầu tư trang trí, hoặc nếu có đầu tư thì không cần quá chỉn chu và đầu tư quá nhiều. Còn đối với bản thân nữ sinh 2k1 thì khác, cô cho rằng việc sống trong một căn nhà đẹp như đang nuôi dưỡng một tâm hồn thứ hai vậy.

Phương làm công việc liên quan tới sáng tạo nội dung và một trong những điều quan trọng nhất của những người làm sáng tạo nội dung là không gian sống - nơi họ có thể tìm thấy nguồn cảm hứng để thỏa sức sáng tạo đam mê của mình.

Chính vì vậy, Phương hoàn toàn ủng hộ với việc sống trong một căn nhà đẹp ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần cũng như cảm xúc của bản thân. "Chất lượng cuộc sống là vô cùng quan trọng. Có nhiều cách để giúp con người nâng cao chất lượng cuộc sống, và mình quan tâm đến không gian sống. Không phải một nơi ở đắt tiền hay tiện nghi thì mới là đáng để sống, quan trọng là mình phải đặt tình yêu của mình vào đó và mỗi khi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn lại thấy được thư giãn và bình yên", Phương giãi bày.

Bên cạnh đó, Phương cũng là một người yêu thích nấu ăn nên luôn chỉn chu cho căn bếp trong căn hộ đẹp. Tất cả những món đồ gia dụng đều được cô lựa chọn một cách tỉ mỉ, từ màu sắc cho đến chất lượng để phù hợp với những video cô sáng tạo.

Điều mà Phương không thích về căn hộ Studio này đó là căn hộ không có sự cách biệt giữa phòng bếp và phòng ngủ nên khi nấu ăn sẽ hay bị ám mùi. Cô phải thường xuyên phải mở cửa sổ và hút mùi để giải quyết vấn đề này.

Với những món đồ gia dụng có giá trị cao và nhỏ gọn thì khi học xong, cô sẽ cố gắng mang hết về Việt Nam với mình. Tuy nhiên, với những món đồ gia dụng quá cỡ, cô sẽ rao bán lại trên những trang giao dịch trực tuyến tại Mỹ.

Ở Mỹ, có rất nhiều du học sinh có nhu cầu mua lại những món đồ này vì họ không muốn bỏ tiền ra để mua đồ mới tinh. Đối với những món đồ nội thất khác, cô là một người trẻ nên hướng chúng theo một tông màu sáng, trẻ trung để trông căn phòng có vẻ rộng hơn và nhiều năng lượng hơn.

Ngoài ra, để có một cuộc sống lành mạnh, Phương luôn muốn giữ cho chỗ ở thoáng đãng, sạch sẽ để nó có thể tiếp cho cô nhiều nguồn cảm hứng trong học tập và làm việc.

Cô còn nuôi thêm một chú chó nên việc dọn nhà mỗi ngày là điều cần thiết để tránh việc lông chó bay khắp nơi cũng như để giữ được mùi thơm của căn phòng. Dọn phòng cũng khiến cô cảm thấy cơ thể như được vận động mỗi ngày và tâm trạng cũng tốt hơn.

Khu vực để giày dép trước khi bước vào nhà. Ảnh: NVCC

Hầu hết đồ đạc trong nhà đều là đồ có màu sáng, giúp căn hộ thêm khoáng đạt, rộng rãi. Ảnh: NVCC

Phòng ngủ được bài trí tối giản cùng tông sáng phù hợp với tính cánh trẻ trung của nữ sinh. Ảnh: NVCCKh

Khu vực trước phòng tắm. Ảnh: NVCC