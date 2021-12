Cần trang bị kiến thức giao thông cho trẻ em

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, hầu hết các trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông ở trẻ em là do ý thức của trẻ về ATGT chưa cao, nên khi tham gia giao thông các em không chấp hành luật và các quy định về ATGT như vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ, không quan sát, đùa nghịch, đu bám theo xe, đá bóng dưới lòng đường, đi xe đạp dàn hàng ngang lấn chiếm làn đường của các phương tiện khác, vượt trước mũi ô tô, xe máy, hoặc lên xuống xe không quan sát trước sau nên dễ bị va quẹt.

Cạnh đó, một trong những nguyên nhân gây tử vong cho trẻ em khi tham gia giao thông lại là do người lớn bất cẩn, thiếu ý thức phòng tránh TNGT cho trẻ như để trẻ nhỏ đứng, ngồi trước xe máy; không đội mũ bảo hiểm cho trẻ; chở người quá quy định; vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại; phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách hay do uống rượu bia say không kiểm soát được tốc độ… trong khi vẫn đang chở trẻ nhỏ trên xe, gây ra những tai nạn thương tâm cho trẻ.

Cần trang bị các kiến thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ ngay trên ghế nhà trường

Để nâng cao kiến thức và trang bị những kĩ năng tham gia giao thông an toàn cho các em, các cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong nhà trường, đến mỗi gia đình và các em học sinh thông qua các buổi học ngoại khóa về tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; Các kĩ năng tham gia giao thông an toàn hay tìm hiểu những quy định của pháp luật thông qua quyển sổ tay "Truyền thông gia đình" về an toàn giao thông.

Thông qua các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông đã giúp các em tìm hiểu được Luật Giao thông đường bộ thông qua hình ảnh cụ thể như nhận biết tín hiệu biển báo giao thông, cách đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông; không tụ tập, dàn hàng ngang trên đường; không đỗ phương tiện trên lòng đường, hè phố; không nô đùa, tụ tập trước cổng trường…

Đặc biệt, cuốn sổ tay "truyền thông gia đình" đã tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông của học sinh và phụ huynh học sinh.

Ngoài giáo dục ATGT cho trẻ trong nhà trường thì gia đình và xã hội cần tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông và các quy định về an toàn giao thông cho các em.

Đồng thời, bản thân các bậc phụ huynh phải là tấm gương xây dựng cho con em mình có nhận thức và hành vi văn hóa giao thông; chú ý cho trẻ em đi xe vừa với tầm vóc của mình; không cho trẻ dưới 12 tuổi đi xe đạp và trẻ dưới 18 tuổi đi xe máy ra đường; luôn giúp trẻ bảo đảm xe hoạt động tốt; không tham gia cổ vũ đua xe trái phép; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; dạy và hướng dẫn trẻ các kỹ năng đi xe đạp, kỹ năng xử lý tình huống trên đường; nhường đường cho người đi bộ; dừng và đi theo tín hiệu đèn giao thông; không lạng lách, đánh võng trên đường; không dàn hàng ngang, đi đúng phần đường, đúng tốc độ cho từng loại xe; tuân thủ đúng các loại biển báo; không cho trẻ chơi đùa dưới lòng đường hoặc gần đường giao thông, vỉa hè khu vực đỗ ô tô; phải chú ý quan sát xung quanh trước khi qua đường…

Khó có thể chấm dứt tai nạn giao thông, nhưng hoàn toàn có thể hạn chế hiểm họa này thông qua tuyên truyền, giáo dục. Việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT là vô cùng cần thiết và hữu ích, giúp các em nâng cao kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, phán đoán và lường trước được tình huống giao thông để ứng biến, xử lý kịp thời. Các ngành chức năng, đoàn thể và nhà trường cần tuyên truyền để các em thấy rõ những tình huống dẫn tới tai nạn giao thông, những nguy cơ và hiểm họa của tai nạn giao thông đối với sức khỏe, qua đó giúp các em có hiểu biết và tuân thủ tốt hơn các quy tắc và luật lệ an toàn giao thông, giúp các em tham gia giao thông an toàn.