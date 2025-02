Cảnh báo những người "thích" giải quyết va chạm giao thông bằng... "nắm đấm"

Liên tiếp những vụ va chạm giao thông nhỏ nhưng hậu quả lớn

Những ngày đầu năm 2025, liên tiếp xảy ra các vụ việc giải quyết mâu thuẫn giao thông bằng bạo lực, gây rối trật tự công cộng dẫn tới ảnh hưởng tài sản, sức khỏe của người dân. Thậm chí chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng có người đã dùng "nắm đấm" để giải quyết để rồi cái giá phải trả đó là dính vòng lao lý.

Trưa 10/2, anh Ng.X.H. (SN 1994, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) thì va chạm với một chiếc xe hạng sang Lexus. Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh H., còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh H. để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Anh Ng.X.H. chấn động não sau khi bị Tống Anh Tuấn hành hung. Ảnh chụp màn hình

Nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đánh anh H. là Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Đến chiều 11/2, Tống Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận hành vi của bản thân. Cùng ngày, Công an quận Tây Hồ đã quyết định khởi tố vụ án, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 1/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam tài xế bị một nhóm người tấn công dù đang ngồi trong ô tô. Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đã chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt ngay tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tiết giao thông.

Công an xác định: Hai người hành hung lái xe Vũ Đức Th. (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Ninh) là Phạm Ngọc Tuân (SN 1980) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982) cùng quê ở huyện Giao Thủy (Nam Định). Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô chở theo vợ đi từ hướng Cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) về thị trấn Giao Thủy theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất).

Cơ quan công an làm việc với Tống Anh Tuấn. Ảnh: Công an Tây Hồ

Anh Vũ Đức Th. điều khiển xe ô tô đi từ hướng Cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) sang Thái Bình. Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức Th. và Phạm Ngọc Tuân.

Sau đó, Tuân liên lạc cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà, sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát. Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát lái xe. Phạm Văn Tuyên lao người qua ô cửa kính bên lái dùng tay, chân tấn công anh Th. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuân về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh tài xế bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, tỉnh Nam Định. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến các vụ việc trên, dưới góc độ pháp lý Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, bạo lực không giải quyết vấn đề mà chỉ khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Để xây dựng xã hội văn minh, giảm thiểu mâu thuẫn trong xã hội thì ý thức tham gia giao thông cần phải nâng cao và nhờ vào lời xin lỗi, phải thẳng thắn nhận lỗi nếu bản thân sai. Đừng vì một phút nóng giận, phá huỷ cả cuộc đời. Đặc biệt, đừng giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng nắm đấm.

Luật sư Cường đánh giá, mọi hành vi đánh người gây thành tích nơi công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội đều có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng. Dù bất kỳ mâu thuẫn giữa các bên là gì thì hành vi đánh người không có khả năng tự vệ là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Nếu chỉ vì lý do mâu thuẫn va chạm giao thông mà đánh người thì hành vi này sẽ được xác định là "có tính chất côn đồ". Cơ quan điều tra đã tiến hành đưa nạn nhân đi giám định thương tích, tiến hành lấy lời khai của nạn nhân, lời khai của người làm chứng, trích xuất dữ liệu camera an ninh ở khu vực đó, thu thập các dấu vết chứng cứ để lại trên hiện trường làm cơ sở để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đánh giá hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Theo luật sư Cường, khi có kết quả giám định thương tích mà có tỷ lệ thương tích (dù 3%) nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và có thể tạm giam với người có hành vi hành hung để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.

Như vậy trong trường hợp nạn nhân có thương tích kể cả trường hợp tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là "có tính chất côn đồ" hoặc dùng hung khí nguy hiểm, với người không có khả năng tự vệ … thì vẫn xử lý hình sự người đàn ông đã đánh shipper về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp nạn nhân không có tỷ lệ thương tích hoặc có tỷ lệ thương tích dưới 11% nhưng không đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc rút đơn trong quá trình tố tụng thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với người đàn ông đã đánh shipper về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

"Trong vụ việc vừa xảy ra tại quận Tây Hồ, Hà Nội một điều đáng chú ý là shipper là người khuyết tật, chỉ có một bàn tay. Vấn đề này làm tăng tính chất nghiêm trọng của sự việc, gây thương tích, đánh người khuyết tật nơi công cộng là hành vi rất đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật nên người thực hiện hành vi này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Hãy giữ thái độ văn minh khi tham gia giao thông

Theo luật sư, quá trình xác minh vụ việc này cơ quan chức năng cũng sẽ xác định shipper này có đủ điều kiện để tham gia giao thông hay không. Theo quy định của pháp luật thì người tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp, đủ điều kiện về sức khỏe.

Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ xác định khuyết tật của shipper này từ bao giờ, giấy phép lái xe được cấp trước hay sau khi shipper này bị tai nạn mất bàn tay. Nếu trường hợp giấy phép lái xe được cấp trước thời điểm shipper bị tai nạn, hậu quả vụ tai nạn khiến không đủ sức khỏe để tiếp tục lái xe thì cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép lái xe của shipper này.

Đối tượng Phạm Ngọc Tuân. Ảnh: Công an Nam Định

Còn trường hợp người có giấy phép lái xe bị tai nạn dẫn đến bị khuyết tật, mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng có thể có các thiết bị phục hồi chức năng, vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì giấy phép lái xe trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng. Vấn đề này thuộc trách nhiệm thẩm quyền của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra lại sức khỏe của người tham gia giao thông.

Để hạn chế hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực khi xảy ra va chạm giao thông, chuyên gia văn hóa PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần tự trang bị cho mình những kiến thức về Luật Giao thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Các đơn vị, trường học đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông, giáo dục nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông. Ngoài việc tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật để bảo vệ bản thân, mỗi người dân cũng cần giữ thái độ văn minh, lịch sự nếu không may sự cố giao thông xảy ra…", PGS.TS Phạm Ngọc Trung chia sẻ.