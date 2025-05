Cảnh báo về các sản phẩm giảm cân: Chất cấm sibutramine nguy hại như thế nào?

+ aA -

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra loạt sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do nghi vấn chứa sibutramine - một chất cấm. Vậy sibutramine nguy hại tới sức khỏe người dùng như thế nào?