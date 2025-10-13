Cảnh MONO ngồi trực thăng, đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến khán giả "choáng ngợp"

Tối qua (12/10), tập 12 chương trình Chiến sĩ quả cảm đã phát sóng trên kênh VTV 3. Với chủ đề Vững vàng trước lằn ranh sinh tử, các chiến sĩ công an và nghệ sĩ tham gia chương trình đã tái hiện hành trình khổ luyện và tinh thần quả cảm của lực lượng Cảnh sát cơ động, đồng thời mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực về bản lĩnh của những người lính luôn đối diện hiểm nguy để bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Huấn luyện kỹ năng về trang thiết bị rà phá bom mìn

Tập phim mở đầu tại thao trường Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nơi dàn nghệ sĩ gồm Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, MONO, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Hưng Nguyễn… được huấn luyện sử dụng trang thiết bị rà phá bom mìn. Bộ quần áo nặng 33kg, súng bắn áp lực nước, máy dò chất nổ MO2M hay máy soi hành lý xách tay là những công cụ giúp họ hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của nhiệm vụ.

Các nghệ sĩ được huấn luyện kỹ năng về trang thiết bị rà phá bom mìn. (Ảnh: NSX)

Khi thực hiện thử thách tốc độ và sự khéo léo trong bộ quần áo bom mìn, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận: “Tôi cảm giác tôi thở không nổi với áp lực của bộ đồ này. Tôi quay cuồng trong mơ màng, cảm nhận đom đóm bay đầy đầu, mắt hoa đi như muốn trút hơi thở cuối cùng ngay lúc đó”. Đối đầu với Dương Lâm, Hưng Nguyễn cũng phải công nhận: “Khi chạy xong một quãng đường ngắn trong khi mặc bộ đồ này, tôi thấy nhịp tim căng, tay chân run rẩy vì mỏi cơ, rất nóng nữa”".

Với sự khéo léo và tập trung cao độ, Hưng Nguyễn chiến thắng đàn anh trong thử thách lần này. Giống với Hưng Nguyễn, MONO cũng gây ấn tượng với sự tỉ mỉ và bình tĩnh trong từng động tác thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và bền bỉ.



Tiếp đó là phần huấn luyện võ thuật tự vệ với các nữ chiến sĩ Nguyễn Ngân Hà, Ma Thu Trang và Nguyễn Thị Ngọc Linh. Sự mạnh mẽ và dứt khoát của họ khiến dàn nghệ sĩ nể phục. Qua bài học này, khán giả thấy được võ thuật không chỉ là sức mạnh thể chất mà còn là sự hiểu biết, tỉnh táo và khả năng bảo vệ bản thân – thông điệp sâu sắc dành cho cả phụ nữ trong đời sống hàng ngày.

Trận ra quân nghẹt thở

Đỉnh cao của tập phim là chuyên án giả định truy bắt khủng bố và giải cứu con tin. Đại tá Nguyễn Đức Khanh, Trưởng Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì cuộc họp và quán triệt nhiệm vụ đánh bắt nhóm khủng bố đang bắt giữ con tin. “Mệnh lệnh của cấp trên là yêu cầu Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 nhanh chóng tổ chức kíp chiến đấu của đơn vị chống khủng bố, giải cứu con tin. Tổ chức đội hình để nhanh chóng tiếp cận xe của đối tượng, truy đuổi và khống chế, đánh bắt đối tượng, giải cứu con tin” - Đại tá Nguyễn Đức Khanh chỉ huy.

Tiếng kẻng báo động vang lên mở màn cho trận “ra quân sinh tử” với sự tham gia của trực thăng, xe bọc thép và hàng chục chiến sĩ đặc nhiệm. Cảnh truy đuổi trên đại lộ và cảnh trực thăng đáp xuống nóc Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến dàn nghệ sĩ và khán giả choáng ngợp. Ngô Kiến Huy xúc động chia sẻ: “Lâu lắm rồi Việt Nam mới có chương trình quy mô khủng khiếp như thế này”.

Neko Lê và MONO đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ trực thăng. (Ảnh: NSX)

Truy đuổi theo nhóm đối tượng khủng bố vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, chỉ huy nhanh chóng ra lệnh phong toả địa điểm và triển khai đội hình. “Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng mình được đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai bởi chương trình đã làm những điều không tưởng”, Neko Lê kể lại.

Hình ảnh Neko Lê, MONO đáp xuống từ trực thăng trong tập 12 Chiến sĩ quả cảm cũng gây ấn tượng với đông đảo khán giả truyền hình. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô và sự đầu tư của chương trình. "Tôi ngỡ ngàng, tưởng như đang xem phim hành động"; "Quá mãn nhãn với phân cảnh này" - một số bình luận viết.

Trong nhiệm vụ giả định, Phan Mạnh Quỳnh vào vai thương thuyết viên – người phải giữ bình tĩnh tuyệt đối giữa tiếng súng và khói lửa. Anh nói: “Dũng cảm đôi khi không nằm ở việc nổ súng, mà là giữ cho trái tim bình tĩnh giữa tiếng đạn bay”. Dưới sự chỉ huy chặt chẽ, đội hình đặc nhiệm chia thành bốn mũi tấn công, phối hợp chính xác đến từng nhịp thở. Khi tín hiệu vang lên, các chiến sĩ đáp từ trực thăng xuống trong khoảnh khắc ngoạn mục. Chỉ trong vài phút, con tin được giải cứu an toàn – minh chứng cho bản lĩnh, kỷ luật và lòng quả cảm của người chiến sĩ CAND.



Buổi lễ tổng kết khóa huấn luyện diễn ra trang nghiêm tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Khi Đại tá Nguyễn Đức Khanh trao quyết định hoàn thành huấn luyện, ánh mắt các nghệ sĩ ánh lên niềm tự hào. Họ không chỉ vượt qua nỗi sợ mà còn được sống cùng lý tưởng, được chạm vào tinh thần kỷ luật, trung thành và quả cảm – giá trị cốt lõi làm nên người chiến sĩ CAND Việt Nam.



Chương trình Chiến sĩ quả cảm - Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an chỉ đạo phát sóng lúc 20h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.